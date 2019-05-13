شيخ أزهري: مياه "الشطاف" تفطر الصائم في شهر رمضان

مع بدء شهر رمضان المبارك، يتخوف الكثيرون حول بعض الأمور التي في اعتقادهم قد تفسد صيامهم، والتي قد تصل الى السؤال حول "مياه الشطافة" واندفاعها بقوة هل يفطر الصائم أم لا؟.

وواجه شيخ أزهري في مصر سؤالًا من أحدهم فيما إذا كانت مياه الشطاف المندفع تفسد الصيام، فكانت إجابته بـ"نعم" وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وانتشر مقطع فيديو للشيخ أنس السلطان، يحذر فيه من ماء شطاف دورات المياه، خلال شهر رمضان، لأن دخول ماء الشطاف الذي يستخدمه المسلمون لتنظيف أنفسهم بعد قضاء الحاجة، إلى دبر الرجل أو المرأة يتسبب في إفساد الصيام.

وتابع: "أي شيء يدخل إلى جسد الإنسان سواء من فمه أو دبره بالنسبة للرجل أو من فرجه بالنسبة للمرأة، أو من أنفهم أو أذنهم فهو يفسد الصيام ويتسبب في إفطار الشخص".

وانتشرت الفتوى المسجلة بالصوت والصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث تباين تناولها بين السخرية الشديدة من فحوى الفتوى، وبين من يعتبرها تشددًا في الفقه.

وكان موقع دار الإفتاء المصرية، قد نشر فتوى توضح حكم دخول مياه الشطاف إلى دبر الصائم، مؤكدًا أن العلماء اختلفوا في حكم دخول الماء أثناء الاستنجاء في الدبر هل يفسد الصوم أم لا؟

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "هل دخول الماء أثناء الاستنجاء في الدبر يفسد الصوم؟" أن بعض العلماء قال يفسد الصيام وبعضهم خالف ذلك".

فيما قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات سابقة عام 2016، عبر موقع دار الإفتاء "أن الرأي الأرجح في المسألة أن استخدام الشطاف في نهار رمضان لا يبطل الصيام، شريطة أن يحتاط الشخص الذي يستعمله، وألا يُدخل الماء إلى المعدة أو البحث عن وسائل أخرى".

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