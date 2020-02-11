طيّار أردني يتحدي العاصفة "سيارا" ويهبط في مطار هيثرو بلندن

نجح الكابتن الأردني سيف التل، بالهبوط في مطار لندن هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، رغم عاصمة سيارا التي ضربت دولًا أوروبية، وتسببت بإلغاء رحلات جوية ووفاة 5 أشخاص حتى الآن.

وهبط التل على مدرج المطار بطائرة من طراز "دريم لاينر 787" تابعة لخطوط الملكية الأردنية.

العاصفة "سيارا"

يذكر أن العاصفة العنيفة "سيارا" الأحد شمال غرب أوروبا، وخصوصًا بريطانيا، وسط خشية من وقوع أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء، وألغيت تحسبًا لذلك رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وإنكلترا وأجلت مباريات في ثلاثة بلدان.

ووضعت فرنسا 42 مقاطعة في شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة تحت التنبيه البرتقالي، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار، وينتظر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كلم في الساعة.

أما في بريطانيا، البلد الأكثر تضررًا من هذه العاصفة، فقد اضطرب النقل الجوي والبحري وعبر القطار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

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وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تنبيها أحمر في إنكلترا وويلز نتيجة الرياح، يستمر حتى الساعة التاسعة ليلًا (محلي وت.غ). وقالت الهيئة إنها تتوقع تعرض السكان لأضرار، بينها انقطاع ممكن للكهرباء وفيضانات، وحذرت من خطر المخلفات التي تحملها الرياح.

وألغيت عشرات الرحلات الجوية أو أرجئت. وعرضت الخطوط الجوية البريطانية على المسافرين القادمين أو المغادرين من مطارات لندن الأحد إمكان تأجيل رحلاتهم. وألغت شركة فيرجن أتلانتيك عدة رحلات انطلاقا من مطار لندن هيثرو الأكبر في البلاد.

وأدت العاصفة أيضًا إلى تأجيل عدة مباريات كرة قدم في المملكة المتحدة، ومباراة إسكتلندا وإنكلترا في بطولة الأمم الست لريغبي السيدات، وسباقات خيول، وغيرها.

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