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هبطت بزاوية 45 وسط الرياح العاتية.. كابتن لبنانية تذهل العالم في مطار "هيثرو"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 15 آب / أغسطس 2019 - 05:33
الكابتن اللبنانية رولا حطيط
الكابتن اللبنانية رولا حطيط

نجحت الكابتن اللبنانية رولا حطيط من الهبوط بطائرة عملاقة كانت تقودها بطريقة لافتة في مطار هيثرو في لندن.

وفي التفاصيل أنّ تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية "الشرق الأوسط" وهي تقوم بالهبوط في مطار لندن وذلك خلال ظروف جوية صعبة.

واستطاع اللبناني وائل القطب تصوير العملية البطولية التي قامت بها رولا ونشرته صفحة "Middle East Airlines Fans Club".

وهبطت رولا بالطائرة العملاقة ايرباص 330 في لندن في ظروف جوية عاصفة.

ويتبيّن عبر مشاهدة الفيديو أنّ الطائرة هبطت بزاوية 45 درجة فوق المدرج ثم استقامت بزاوية 90 درجة قبل أمتار قليلة من ملامسته.

يُذكر أنّ عددًا كبيرًا من الطائرات لم يتمكّن من النجاح بالهبوط بسبب قوة وسرعة الرياح في مطار هيثرو في لندن.

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كلمات دالة:الكابتن اللبنانية رولا حطيطلبنانمطار هيرثوبريطانياطائرة

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