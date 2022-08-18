عاجل: شاهد أول صورة لـ الأمير الحسين وعروسه رجوة آل سيف بعد الخطوبة

شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله أول صورة له رفقة خطيبته الآنسة رجوة آل سيف عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وأرفق الأمير الحسين الصورة الجديدة بتعليق جاء فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير، وأشكر الأسرة الأردنية الكبيرة التي لطالما كانت نِعم العون والسند، على الأمنيات الصادقة".

ورسم الأمير الحسين بن عبدالله ابتسامة لطيفة على وجهه، فيما أحاطت الآنسة رجوة يدها حول ولي العهد بطريقة ودية نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثنين على جمالها وأناقتها.

وتألقت الآنسة رجوة في الصورة الأولى رفقة خطيبها الأمير الحسين بعد إعلان خطوبتهما بفستان ملوكي باللون النيلي من علامة Costarellos، جاء تصميمه على شكل كسرات طولية بأكمام منتفخة، وأبرزت خصرها النحيل بحزام بذات اللون.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت العروس باعتماد تسريحة شعر بسطة بخصلات متموجة، واعتمدت مكياج ترابي بسيط أبرز جمالها السعودي الأصيل.

خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله

أعلن الديوان الملكي الهاشمي يوم أمس الأربعاء، 17 أغسطس 2020، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع التدوين "تويتر" قبل دقائق تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة نجلهما الامير الحسين بن عبدالله من الأنسة رجوة.

وجاء في تغريدة الديوان الملكي الهاشمي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء"

المصدر: الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على RHCJO@

وذكر الديوان الملكي أن قراءة فاتحة الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة تمت اليوم في منزل العروس بالرياض بحضور والده الملك عبدالله ووالدته الملكة رانيا.

كما حضر حفل الخطوبة الأمير الحسن بن طلال والأمير هاشم بن عبد الله وأعمام الأمير الحسين وهم: الأمير علي بن الحسين وهاشم بن الحسين.

كما كان من بين الحضور الأمير غازي بن محمد والأمير راشد بن الحسن وعدد من أفراد آل سيف.

المصدر: الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على RHCJO@

من هي رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين ؟

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الديوان الملكي الأردني نبأ خطوبة ولي العهد الأمير الشاب الحسين بن عبد الله، حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من التفاصيل حول عروسه الحسناء.

رجوة آل سيف

اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض

العاصمة السعودية الرياض تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

28 أبريل 1994. العمر: 28 عامًا.

دراسة رجوة آل سيف

أكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحسين بن عبد الله

ولد في 28 يونيو 1994 في العاصمة الأردنية عمان

يبلغ من العمر 28 عامًا

ولي عهد الأردن والوريث الواضح لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

.يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي منذ نوفمبر 2021.

دراسة الأمير الحسين

في عام 2012، أتم تعليمه الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في مادبا في الأردن.

في عام 2016، حصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 2017، تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا

الخدمة العسكرية

بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا في 2017، شارك إلى جانب أفراد القوات المسلحة الأردنية في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية وفي القفز المظلي والعمليات الخاصة والقوّات البحريّة.

حصل على دورة قيادة الزوارق ودورة الغطس التعبوي في القوة البحرية الملكية الأردنية وشارك مجموعة الزوارق المقاتلة في الواجبات والدوريات والتمارين عام 2019.

شارك في تمارين القفز المظلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك إلى جانب أفراد القوات المسلحة الأردنية في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية.

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