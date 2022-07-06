خطوبة الأميرة الأردنية إيمان من جميل ألكساندر ترميوتس

هنأت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، ابنتها الأميرة إيمان عبدالله الثاني بمناسبة خطوبتها.

ونشرت الملكة رانيا قبل دقائق عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة لابنتها الأميرة إيمان برفقة خطيبها.

وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق جاء فيه: "األف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم اأنتوجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".

وبتهنئة الملكة رانيا، تبين بأن العريس يدعى جميل دون كشف المزيد من التفاصيل.

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

أعلن الديوان الملكي الأردني رسميًا نبأ خطوبة ابنة الملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان.

وجاء في بيان الديوان الملكي الأردني: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

من هو جميل ألكساندر ترميوتس

لم يتم كشف المزيد من التفاصيل عن خطيب الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني السيد جميل ألكساندر ترميوتس حتى هذه اللحظة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي نحو محركات البحث من أجل الوصول إلى معلومات تتعلق بعريس الأميرة ايمان ابنة الملك عبدالله الثاني.

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

اسمها الكامل: الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي. ولدت في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 27 سبتمبر 1996.

تبلغ من العمر 26 عامًا.

البنت الأولى للملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

دراسة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

أنهت الأميرة إيمان دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية ( IAA).

في 4 حزيران عام 2014 تخرجت من المرحلة الثانوية وحصلت على جائزة في علوم الـرياضة وجائزة في مبحث الـعلاقات الدولية.

تكمل الأميرة حاليًا دراستها الأكاديمية في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن (DC ).

أخوة الأميرة إيمان بنت الحسين

ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني (ولد في 28 يونيو 1994)

سلمى بنت عبد الله الثاني (ولدت في 26 سبتمبر 2000)

هاشم بن عبد الله الثاني (ولد في 30 يناير 2005)

تخرج الأميرة إيمان ابنة

في 2014، رعى الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله حفل تخريج ابنته الأميرة إيمان من مدرسة أكاديمية عمان الدولية.

وحضر حفل تخرجها شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأمراء والأميرات منى الحسين فيصل بن الحسين وعائشة بنت الحسين والتي كانت تحضر كذلك تخرج ابنتها الأنسة منى جمعة وسلمى بنت عبد الله الثاني وهاشم بن عبد الله الثاني والأميرة ريم علي.

وألقت الملكة رانيا حينها كلمة خلال حفل التخريج وصفها الحضور بالمؤثرة وقد هنأت فيها الخرّيجين والخرّيجات وقالت فيها: "نفاخر بكم الدنيا فأنتم نتاج سنوات من الحب والرعاية والإيثار والتضحية أهلكم فعلوا كل ما في وسعهم لكي تكونوا الأفضل ولكي تكونوا سالمين ومرتاحين وسعداء شاركوني في شكرهم".