فتاة سحرت الجمهور في افتتاح إكسبو 2020.. تعرف عليها

توجهت أنظار العالم أمس لمتابعة تفاصيل حفل افتتاح معرض دبي إكسبو 2020، مساء الخميس، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أجّل وباء كورونا الخطط الأصلية لمدة عام.

وفي الوقت الذي تضمن الحفل عروضًا ومؤثراتٍ ضوئية ضخمة في قبة كبيرة تغطي منصة ضخمة تليق بفخامة الحدث، نجحت طفلة صغيرة في لفت الأنظار لها بأدائها الساحر.

وكشفت وسائل إعلامية محلية في الإمارات، بأن الفتاة التي ظهرت في العرض تدعى ميرا سينغ وهي بيلاروسية الأصل لكنها ولدت في الإمارات.

وبالرغم من أن ميرا تبلغ من العمر 11 عامًا إلا أنها بدأت العمل بعروض الأزياء والتمثيل منذ كانت بعمر السادسة.

وخلال حفل افتتاح إكسبو 2020، قدمت ميرا عدة عروض لافتة كان أبرزها "خاتم التواصل الذهبي" مع النجم الإماراتي حبيب غلوم لتمثل من خلاله الأمل والمستقبل للعالم.

وقالت ميرا في تصريحات خاصة لوسائل إعلام محلية إنها تدربت كثيرًا من أجل هذا العرض، حتى إن التدريبات استمرت حتى صباح اليوم الخميس.

وأضافت أن "العرض مذهل ورائع وأحببته حقًا"، مشيرة إلى أنها تغني وترقص باليه معاصر وهيب هوب.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "أحب دبي حقًا والذهاب إلى الشواطئ والخروج مع أصدقائي".

ويتوج حفل افتتاح إكسبو 2020 جهود سنوات من الإعداد والتجهيز، ويدشّن 182 يومًا من التجارب الغامرة، والفعاليات المؤثرة التي تجسد أفضل ما تقدمه مجالات الفن، والموسيقى، والهندسة المعمارية، والتقنية، والثقافة في جميع أنحاء العالم.