فيديو لا يصدق..سيارة تكمل طريقها بعد أن قلبتها العاصفة عدة مرات

تداولت الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مشهد لا تصدقه العين، حيث انقلبت سيارة في ولاية تكساس الأمريكية عدة مرات بفعل الرياح القوية التي حدثت آثر عاصفة رملية ضربت المنطقة.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب السيارة وهو يكمل طريقه وكأنه لم يحدث شيئًا، وذلك بعد أن انقلبت مركبته بفعل العاصفة وصححت مسارها، ثم عادت وانقلبت وصححت مسارها مرة أخرى ليكمل طريقه وكأن شيئًا لم يكن.

إنقلاب سيارة عدة مرات في ولاية تيكساس بسبب العاصفة القوية التي ضربتهم الساعات الماضية، صاحب السيارة أكمل طريقه كأن شيئاً لم يكن.pic.twitter.com/ayuu7sjGh6 — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 22, 2022

ولاقى الفيديو تفاعلًا لافتًا، حيث انهالت التعليقات التي كانت من بينها من أثنى على قوة المركبة، وأخرى أبدت إعجابها بشجاعة السائق ورباطة جأشة.

الجدير بالذكر أن عاصفة رملية قوية ضربت ولاية تكساس الأمريكية خلال الأيام الماضية، وكانت السلطات قد حرصت على توجيه التعليمات والتحذيرات لأهالي المنطقة بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا أثناء القيادة.

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