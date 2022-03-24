  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. فيديو لا يصدق..سيارة تكمل طريقها بعد أن قلبتها العاصفة عدة مرات

فيديو لا يصدق..سيارة تكمل طريقها بعد أن قلبتها العاصفة عدة مرات

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 08:58
فيديو لا يصدق..سيارة تكمل طريقها بعد أن قلبتها العاصفة عدة مرات
فيديو لا يصدق..سيارة تكمل طريقها بعد أن قلبتها العاصفة عدة مرات

تداولت الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مشهد لا تصدقه العين، حيث انقلبت سيارة في ولاية تكساس الأمريكية عدة مرات بفعل الرياح القوية التي حدثت آثر عاصفة رملية ضربت المنطقة. 

وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب السيارة وهو يكمل طريقه وكأنه لم يحدث شيئًا، وذلك بعد أن انقلبت مركبته بفعل العاصفة وصححت مسارها، ثم عادت وانقلبت وصححت مسارها مرة أخرى ليكمل طريقه وكأن شيئًا لم يكن.

ولاقى الفيديو تفاعلًا لافتًا، حيث انهالت التعليقات التي كانت من بينها من أثنى على قوة المركبة، وأخرى أبدت إعجابها بشجاعة السائق ورباطة جأشة. 

الجدير بالذكر أن عاصفة رملية قوية ضربت ولاية تكساس الأمريكية خلال الأيام الماضية، وكانت السلطات قد حرصت على توجيه التعليمات والتحذيرات لأهالي المنطقة بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا أثناء القيادة.

للمزيد من اختيار المحرر اقرأ أيضًا:

ولادة جرو باللون الأخضر في كندا .. ومالكوه في حالة صدمة


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...