قائمة العائلات الملكية في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة

البوابة - تستعد العائلة المالكة الأردنية لحفل زفاف ملكي ضخم بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو 2023 في العاصمة الأردنية عمّان.

ومن المقرر أن يعقد الثنائي قرانهما في قصر زهران العامر ويخططان لاستضافة مجموعة مختارة من الضيوف الدوليين ليومهم الكبير.

وبصفته نجل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، من المقرر أن يكون حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين أكبر احتفال ملكي لعام 2023، وسيحظى باهتمام يفوق حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان الذي عقد قبل أشهر.

من سيحضر زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة؟

من المتوقع أن يشهد حفل الزفاف الملكي الأردني لقاء رؤساء دول العالم وقادة المجتمع الأردني وأعضاء بارزين في المجتمع وأفراد الأسرة المالكة والأصدقاء والمشاهير للاحتفال بالعروس والعريس.

سيستقبل الزوجان العديد من الضيوف والشخصيات الملكية الدولية، وهم:

اليابان

ستحضر الأميرة هيساكوا حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الآنسة رجوة برفقة ابنتها الأميرة تسوغوكو من اليابان

لوكسمبورغ

الأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا

سيمثل الأمير سباستيان عائلته في الزفاف الملكي الأردني باعتباره صديق الأمير الحسين فقد تخرجا معًا من اكاديمية ساندهيرست العسكرية في عام 2017.

إسبانيا

سيحضر ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس حفل الزفاف الملكي الأردني برفقة زوجته الملكة صوفيا.

بلجيكا

من المقرر أن يحضر ملك بلجيكا فيليب الزفاف الملكي الأردني برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث



رومانيا

تستعد مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو سيحضران حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف.

الولايات المتحدة الأمريكية

تسعتد السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، لحضور حفل زفاف الأمير الأردني، إذ تربطها علاقة صداقة عميقة وطويلة الأمد مع والدي ولي العهد، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.



هولندا

أعلن البيت الملكي الهولندي أن الملك فيليم ألكساندر سيحضر مراسم زواج الأمير الحسين برفقة زوجته الملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.



ماليزيا

أكد ملك ماليزيا سلطان عبدالله احمد شاه وزوجته الملكة عزيزة حضورهما مراسم زواج الأمير الحسين حين التقى بالعائلة المالكة الأردنية في لندن الشهر الماضي أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث.



النرويج

من المقرر أن يحضر ولي عهد النرويج الأمير هاكون حفل زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة.



الدنمارك

يستعد ولي عهد الدنمارك فريدريك لحضور زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين برفقة زوجته الأميرة ماري



السويد

من المقرر أن تحضر ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة برفقة زوجها الأمير دانيال.





ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الشخصيات المرموقة من الدول العربية التي ستحضر.

