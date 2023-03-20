رجوة آل سيف: تعرف على ملكة الأردن المستقبلية

البوابة - أعلنت العائلة المالكة الأردنية، العام الماضي، أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سيتزوج من الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران عام 2023 ميلادي الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري.

ونشر الديوان الملكي الأردني في 31 ديسمبر 2023 بيانًا رسميًا قدم فيه تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا بمناسبة تحديد موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة وتمنى لهما حياة سعيدة معًا.

من هي رجوة آل سيف

ومع اقتراب موعد الحدث الملكي الأبرز على الساحة الأردنية، خاصة وأن آخر حفل زفاف ملكي شهده الأردن كان قبل 20 عامًا حين احتفلت العائلة الهاشمية بحفل زفاف ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين من الأميرة نور بنت عاصم بن نايف في 29 أغسطس 2003.

رجوة آل سيف في سطور

نستعرض لكم في هذا التقرير 6 معلومات يجب معرفتها عن ملكة الأردن المستقبلية:



1. ولدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية

ولدت الآنسة رجوة آل سيف في العاصمة السعودية الرياض، في 28 أبريل 1994.

والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وهو مالك شركة السيف للمقاولات.

أما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها: فيصل ونايف ودانا.



2. والدتها هي ابنة عم الملك سلمان

تنتمي والدة الآنسة رجوة، السيدة عزة، إلى عائلة السديري، وهي نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري التي تعد إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

كما كان الملك سلمان بن عبدالعزيز متزوجًا من الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت في عام 2011 عن عمر يناهز 71 عامًا، وهي والدة كل من الأمير فهد بن سلمان (متوفى)، الأمير سلطان بن سلمان، الأمير أحمد بن سلمان (متوفى)، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأمير فيصل بن سلمان، والأميرة حصة بن سلمان.

عائلة السديري

تحظى عائلة السديري بمكانة بارزة في المملكة العربية السعودية، ولقب "السديريون السبعة" هو الاسم الذي أطلق على تحالف من سبعة أمراء في العائلة المالكة السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز من زوجته حصة بنت أحمد السديري.

3. رجوى في جامعة سيراكيوز الأمريكية

حصلت الآنسة رجوة آل سيف على تعليمها الثانوي في جامعات المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمها العالي وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة سيراكوز عام 2017.

خلال سنة دراستها الأولى، ذهبت الآنسة رجوة في رحلة إلى دبي برفقة زملائها وشاركوا في تأسيس إحدى الشركات الناشئة المستدامة.

وقالت رجوة لأخبار جامعة سيراكيوز: "رؤية الطلاب في الاستوديو يجربون الثقافة العربية والهندسة المعمارية لأول مرة جعل هذه الرحلة لا تنسى بالنسبة لي هو".

وتابعت: "دبي مثيرة للاهتمام للغاية، ولديها هندسة معمارية معاصرة بينما تحاول أيضًا الحفاظ على الجمال التقليدي للثقافة والتاريخ العربي".

بعد ذلك، انتقلت الآنسة رجوة إلى معهد الأزياء للتصميم والترويج في لوس أنجلوس، وحصلت على درجة الامتياز في الاتصالات المرئية في عام 2019.



4. عملت في لوس أنجلوس في شركة هندسة معمارية

بعد تخرجها، عملت الآنسة رجوة في شركة تدعى P-A-T-T-E-R-N-S للتصميم ثم عادت إلى الرياض للعمل في استوديو التصميم Designlab Experience.



5. خطبت رجوة من الأمير الحسين في أغسطس 2022

لا يُعرف سوى القليل عن كيفية لقاء الآنسة رجوة وولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، لكنهما أعلنا خطوبتهما في أغسطس 2022.

أعلنت العائلة الهاشمية في أغسطس 2022 خطبتهما في منزل عائلة رجوة آل سيف في الرياض.

6. الظهور العلني في 2023

أطلت الآنسة رجوة لأول مرة على المجتمع الأردني عند إعلان نبأ خطوبتها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله في 17 آب / أغسطس 2022.

في 19 تشرين الأول – أكتوبر: انضمت الآنسة رجوة لخطيبها الأمير الحسين وعمه الأمير الحسن وتجولا في جناح مقتنيات الملك المؤسس عبد الله الأول، ومكتب الملك الحسين، طيب الله ثراهما، في العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

في 23 يناير 2023: قامت الآنسة رجوة بأول مشاركة ميدانية في العاصمة عمان عمان قامت بزيارة مبادرة "عبق اللون"برفقة خطيبها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

في 7 مارس 2023: شاركت الآنسة رجوة في حفلة حناء الأميرة إيمان بنت عبدالله والتي أقيمت في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان.

في 12 مارس 2023: شاركت الآنسة رجوة في حفل زفاف الأميرة إيمان الذي أقيم في بيت الأردن، مقر إقامة الملك عبدالله وعائلته.

7. لقبها المستقبلي هو "زوجة ولي العهد الأردني"

بعد أن تتزوجت من الأمير الحسين في يونيو 2023، ستتم تسميتها بصفتها صاحبة السمو الملكي زوجة ولي عهد الأردن، وحين يتولى الحسين العرش، ستكون الملكة رجوة.

