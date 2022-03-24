مسن يحقق حلم الشهادة الثانوية في عمر 101 عام

في حالة نادرة الحدوث، تبعث البهجة والأمل للكثيرين، تمكن رجل وهو يبلغ من العمر 101 عام من الحصول على الشهادة الثانوية بعدما اضطر لترك دراسته في ثلاثينيات القرن الماضي.

وصرحت هيئة التعليم في مقاطعة جيفرسون بولاية فرجينيا الغربية، أن ميريل بيتمان كوبر البالغ من العمر 101 عام، كان يدرس في مدرسة "ستورر" ولكنه اضطر لترك التعليم سنة 1938 بعد أن اضطرت عائلته للانتقال إلى فيلادلفيا لأسباب مالية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكية، قال كوبر أنه شعر بالأسف لعدم تخرجه من الثانوية، وذلك خلال زيارته لحرم مدرسته السابقة في عام 2018، مما دفع أقاربه للتواصل مع مدارس المقاطعة، وفيما تم منح كوبر شهادة ثانوية فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون في حفل تخرج بحضور عائلته.

وخلال الحفل، قال مدير مدارس مقاطعة جيفرسون بوندي ليرن: "تلتزم مدارس مقاطعة جيفرسون بمساعدة كل طالب، صغيرا كان أم كبيرا، على تحقيق أحلامه".

وأضاف ليرن: "بالنسبة للسيد كوبر، كان ذلك يعني الحصول على شهادة الثانوية العامة. يشرفنا المساعدة في جعل هذا الحلم يتحول لحقيقة".

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