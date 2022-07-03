نجل أسامة بن لادن يعرض لوحاته في فرنسا .. كيف تحول إلى فنان؟

رفع عمر، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ، الستار عن مجموعة من اللوحات الفنية التي رسمها بأنامله في معرض لو تيلول الفني بمدينة نورماندي الواقعة في الشمال الغربي من فرنسا.

وذكر عمر أن موهبة الرسم لديه تبلورت خلال فترة الحجر الصحي التي رافقت انتشار وباء كورونا حين أمضى الكثير من الوقت في المنزل برفقة زوجته.

وتَعرض لوحات عمر بن لادن، وعددها 30 لوحة قماشية، المناظر الطبيعية التي انطبعت في ذاكرته خلال فترة الطفولة التي أمضاها في المملكة العربية السعودية قبل انتقاله مع عائلته إلى السودان ومن ثم إلى أفغانستان.

اللون الأحمر في لوحات عمر بن لادن

وبجولة سريعة على لوحات عمر، يلاحظ أن اللون الأحمر يسيطر على غالبيتها، وهو ما اعتبره البعض تأثيرًا للحياة الدموية التي عاشها في أفغانستان إلى جانب والده.

وقال: "أفغانستان بلد رائع ومذهل، والأحمر يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات والموت (...) وهو ما يشكل أصعب مرحلة في حياتي".

ويعتبر أنّ اللوحة تصبح بعد رسمها "جزءاً من صاحبها" وأن جميع لوحاته أصبح جزءًا منّه الذي ما يزال يعيش في أفغانستان على الرغم من تواجده في فرنسا منذ أن كان بعمر الـ19 عامًا.

الحجر الصحي و عمر أسامة بن لادن

ويقول الفنان عمر: "كنّا نمضي وقتنا خلال فترة الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهمّ، وكانت زوجتي ترسم وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط".

وأضاف: "تعلّمت الرسم استنادًا إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب (...) وأحببت هذا الفن. ومن بين نشاطات أخرى عدة، أضحى الرسم أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام لي".

ويعتبر عمر أنّ التوصل إلى تنفيذ ما يتمناه المرء خطوة تجعله "سعيدًا جدًا".

سعر لوحة عمر أسامة بن لادن

ويقول التاجر باسكال مارتان إنّ "لوحات عمر تُباع بشكل كبير منذ أن طُرحت أعماله الأولى، ورغم أنّ المعرض لم يُفتتح بعد، إلا أن بعض اللوحات حُجزت مسبقًا (...) فاسم بن لادن يستقطب المشترين".

وذكر مارتان أن سعر اللوحات الصغيرة يتراوح بين 750 و800 يورو (782 و834 دولارًا) بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو (بين 2085 و2607 دولارات).

أما الطلاب الذي رغبوا في شراء أعمال عمر "فبيعت اللوحات لهم بالتقسيط".

عمر أسامة بن لادن