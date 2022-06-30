من هو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وما علاقته بـ غدير السلطان؟

سيطر اسم الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج العربي بعد تداول أنباء ارتباطه بخبيرة التجميل الكويتية غدير السلطان.

وفي الوقت الذي لم يتم تأكيد نبأ ارتباط الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني بـ الفاشنيستا وخبيرة التجميل غدير سلطان، سارع النشطاء نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشيخ القطري وتفاصيل حياته الشخصية ومراحل حياته الدراسية.

من هو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

اسمه الكامل: الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني

الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تاريخ الميلاد: ولد الشيخ خليفة في عام 1991

ولد الشيخ خليفة في عام 1991 العمر: يبلغ من العمر 31 عامًا

يبلغ من العمر 31 عامًا العائلة: آل ثاني ( العائلة الحاكمة في دولة قطر)

يُعد الشيخ خليفة الشقيق الأصغر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

حياة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

وُلد خليفة بن حمد في قطر عام 1991 وترعرَعَ هناك.

هوَ ابنُ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق من زوجته الشيخة موزا المسند.

أشقاء الشيخ خليفة بن حمد

لدى خليفة بن حمد آل ثاني عددٌ من الأشقاء والشقيقات من والده الشيخ حمد ووالدته الشيخة موزا وهم:

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الحالي.

الشيخ جاسم (الممثل الشخصي للأمير).

الشيخة المياسة (رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر).

الشيخة هند (مدير مكتب الأمير).

الشيخ جوعان (ضابط في القوات المسلحة القطرية).

الشيخ محمد (قائد فريق قطر لسباقات القدرة).

تعليم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

التحقَ خليفة بن حمد آل ثاني بمدرسة قطر أكاديمي قبل أن يحصل على تدريبٍ في أكاديمية قطر للقادة والتي تخرّج منها.

في عام 2015، حصل خليفة بن حمد على بكالوريوس في العلوم السياسية بدرجةِ امتياز من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية.

في عام 2016، نال خليفة بن حمد الماجستير في الدبلوماسية العامة بدرجة امتيازٍ أيضًا من نفسِ الجامعة.

التحقَ خليفة فيما بعد بقوّة الأمن الداخلي القطريّة وصارَ ضابطًا بها.

وظيفة الشيخ خليفة بن حمد

يعمل الشيخ خليفة ضابط في قوة الأمن الداخلي والتي يطلق عليها اسم (لخويا) أو (الاخوياء) وهي قوة الأمن الداخلي القطرية، تأسست بمرسوم أميري في سنة 2003.

تعد قوة الأمن الداخلي (لخويا) أول قوة أمنية نظامية مسلحة وتتبع أمير البلاد مباشرة.

ومن اختصاصات قوة الأمن الداخلي (لخويا):

تقوم أمنية متعددة للحفاظ على الأمن والاستقرار في قطر

التصدي للأعمال الإرهابية والأعمال المخلة بالأمن الداخلي لأعمال الشغب

تفريق المظاهرات والتجمهر والمسيرات غير المشروعة

تأمين خط سير المواكب الرسمية للأمير وولي العهد وكبار الشخصيات وضيوف دولة قطر.

القائد الحالي للقوة هو الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائبه هو العميد عبد العزيز بن فيصل آل ثاني.

زواج الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

تناقلت مواقع إخبارية وصفحات تعنى بأخبار المشاهر أنباء ارتباط الفاشنيستا الكويتية غدير السلطان بـ أمير قطري دون كشف المزيد من التفاصيل، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا بأن يكون العريس هو الأمير القطري خليفة بن حمد آل ثاني.

ورغم رواج أنباء زواج غدير من أمير قطري منذ أيام، إلا أن خبيرة التجميل ما تزال تلتزم الصمت إزاءها.

ومن المعروف أن غدير سلطان لا تخوض كثيرًا في تفاصيل حياتها الشخصية، لكنها سبق أن أكدت أنها متزوجة من رجل من الجنسية السعودية، منذ عدة سنوات، ولديها ولدان وبنت من زوجها.

ولم تكشف غدير سلطان أي تفاصيل أخرى عن زوجها والد أبنائها، كما لم تعلن أبدا عن انفصالها.

وتناقل النشطاء صورًا ومقاطع فيديو قيل بأنها من "مهر" غدير سلطان والذي تضمن عقد فاخر من علامة كارتييه يبلغ سعره 441 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 117 ألف دولار أمريكي.

ويمكن ارتداء عقد كارتييه المُقدم لـ غدير سلطان بطريقتين، الأولى مشدود على الرقبة والأخرى بطريقة منسدلة على الصدر، وهو من مجموعة البانثر ومصنوع من الألماس والذهب ابيض والزمرد.

من هي غدير سلطان

فاشنيستا وخبيرة تجميل من الكويت.

ولدت غدير ونشأت وترعرعت بدولة الكويت عام 1988.

لديها شهرة واسعة في الكويت والخليج العربي إذ يتابعها على تطبيق "إنستغرام" 2 مليون شخص.

تلقت غدير تعليمها في المدارس والجامعات الكويتية.

تمتلك صالون تجميل يحمل اسمها.

اتجهت غدير بعد ذلك للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي كصانعة محتوى في مجال الموضة والأزياء والتجميل وتقدم الكثير من النصائح في تنسيق الملابس وكيفية مواكبة الموضة وكذلك كيفية العناية بالبشرة والشعر وأفضل المنتجات.