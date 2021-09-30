هندي يخفي كيلوجرامًا من عجينة الذهب في شرجه.. كيف فضح أمره؟

اعتقلت قوات الأمن في أحد المطارات الهندية رجلًا حاول تهريب كيلوغرامًا من عجينة الذهب كان قد خبأها بطريقة مريبة لتجاوز الجمارك الهندية.

وأفاد مسؤولون في مطار إيمفال في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية بأن تم احتجاز المُهرب بعد أن لاحظ مسؤول أمني "وجود معدن في تجويف الجسم" ونُقل للاستجواب لكنه "لم يستطع الرد بشكل مرض".

وبعدها تم نقل المشتبه به إلى غرفة الفحص الطبي حيث كشفت الأشعة السينية للجزء السفلي من جسده عن وجود أربع كبسولات مليئة بمعجون الذهب تزن أكثر من 900 جرام (1.98 رطل).

وأضاف المسؤولون أن قيمة الحمولة حوالي 4.2 مليون روبية (أي ما تعادل حوالي 57 ألف دولار).

يبلغ الطلب على الذهب ذروته في الأشهر الأخيرة من العام في الهند مع بدء موسم الزفاف والاستعدادات للمهرجانات الهندوسية الرئيسية ديوالي ودوشرا.

وتقع مانيبور على حدود بنغلاديش التي يقول الخبراء إنها برزت كطريق رئيسي للسبائك المهربة إلى الهند.

أصبح المهربون أكثر إبداعًا مؤخرًا، حيث اكتشفت السلطات سبائك ذهبية مخيطة بالملابس أو مخبأة في تجاويف الفم، واستخدم البعض الكراسي المتحركة لإخفاء حمولتهم غير المشروعة.

في أغسطس، قال مركز سياسة الذهب الهندي إن 300 طن من الذهب يتم تهريبها كل عام إلى البلاد، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات للحكومة.