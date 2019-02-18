ما أسباب شيوع التهابات المنطقة البولية عند النساء؟

بعد سن انقطاع الدورة، يمكن أن تحدث تغييرات في البكتيريا المهبلية الطبيعية

هناك عدة أسباب لماذا تعتبر النساء أكثر عرضة للاصابة بالتهابات المنطقة البولية (urinary tract infections) أكثر من غيرهن مع التقدم في السن.

حصر البول أو إفراغ المثانة الناقص: عند التقدم في السن قد لا تفرغ المثانة محتواها بشكل كفوء، مما يترك جزءا من البول في المثانة. هذا البول يمكن أن يصبح ملوثا بالبكتيريا، الأمر الذي يؤدي إلى العدوى. ويمكن أن تساهم العديد من الأشياء في حصر البول مثل: مشاكل Gynecological (هبوط الرحم، الجراحة)، تفنيد إحليلي، الإمساك الحاد، الآثار الجانبية للدواء ، وبعض الأمراض العصبية مثل النوبة ومرض باركنسن.

ويمكن أن تسبب الأدوية المستخدمة لعلاج مشكلة المثانة (السلس) حصر البول. والحل؟ تحدثي مع طبيب أو صيدلي حول تغيير الأدوية. عالجي الامساك فورا.

تراجع القدرة على مقاومة الإلتهاب: بعد سن انقطاع الدورة، يمكن أن تحدث تغييرات في البكتيريا المهبلية الطبيعية. على سبيل المثال، نقص بكتيريا lactobacillus الصحية والوقائية. هذا النقص يسمح للبكتيريا البرازية المزعجة بالنمو أكثر، والتي يمكن أن تسبب العدوى. الحل؟ استشارة الطبيب، العناية بالنظافة.

تكوين جسم المرأة: عند النساء، يكون طول الإحليل (انبوب البول) بوصتان من المستقيم (حيث تأتي البكتيريا البرازية المسببة للعدوى)، لذا من السهل للبكتيريا الانتشار. مع التقدم في السن، تفقد بعض النساء القدرة استعمال المرحاض بشكل كفوء. إذا كانت السيدة مريضة وتستعمل حفاظات كبار السن، يصبح التحدي أكبر. الحل؟ يجب أن تهتم السيدة بنظافة المنطقة البولية جيدا.

التغييرات الغذائية: العديد من النساء وكبار السن بشكل عام لا يشربون الماء بما فيه الكفاية، لأنهم يخافون من حوادث التبول، أو لأنهم لا يستطيعون الوصول الى الماء دائما بدون مساعدة، أو لا يستطيعون التعبير عن شعورهم بالعطش بشكل واضح (خصوصا النساء المصابات بالازهايمر أو الخرف). الحل؟ تقديم على الأقل ثمانية أكواب من الماء يوميا للسيدة. تقديم عصير التوت البري مرتين في اليوم الذي يساعد في القضاء على الالتهابات البولية.