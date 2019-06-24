تحليل الشخصية من الألوان.. هل أنت شخصية حمراء أم سوداء؟!

منشور 24 حزيران / يونيو 2019 - 12:57 ألوان كلمات دالة:تحليل شخصيةاختبار نفسياختبار شخصيألوان مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مفوضية الامم المتحدة تزور البشير في معتقله مقتل 3 جنود سعوديين برصاص زميلهم نظام الاسد حرر فلسطيني مقابل جثمان "زخاريا باومل" واعاد اعتقاله ورشة البحرين، "صيف أبها" و"يوروفيجن" ولعبة استثمار الفرص بولتون في الجولان واستنفار اسرائيلي تحسبا لضربة ايرانية أنباء عن هروب الأميرة هيا زوجة حاكم دبي الى ألمانيا صورة الطفلة "روان" تشعل مواقع التواصل.. ما هي قصتها؟ بعد أن أثارت الجدل بلقطاتٍ إباحية.. أول رد من بطلة مسلسل "جن" أسوة بزميلاتها الفنانات: سلاف فواخرجي تطل بـ(الهوت شورت) "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل