يوم الجمعة هو خير الأيام وسيدها ويكفيها شرفًا وفخراً أن الله سبحانه وتعالى اختصه بالذكر والثناء في كتابه الكريم، فقال عز وجل في كتابه الكريم: "يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون".

ورد ذكر يوم الجمعة في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي تدل على قدسية هذا اليوم وعظمته، وأهميته الدينية، يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع عند الله عز وجل، وكما يسمى يوم الجمعة بـ "يوم المؤمنين".

عبارات عن يوم الجمعة

اللهمّ اجعل هذا اليوم لأعزّ الناس عندي يوماً مُباركاً، فيه الدعوة لا ترد وهبه رزقاً لا يعدّ، وافتح له باب في الجنة لا يسدّ، واحشره في زمرة الصالحين ومع النبّي الأمين سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

عطّر الله جمعتك برياحين الجنة، وظللّك بأغصان بساتينها، وسقاك من زلال كوثرها، وجعلك من المغتنمين لوقتها بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى، التالين لسورة الكهف، الناجين في يوم النفخ والحشر، الثابتين على الحقّ حتى لقاء حبيبنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

اللهمّ إنّه يوم الجمعة، فحبّب خير خلقك فيمن أحبّ، ومن حوض نبيك اسقهم، وفي جنتك آوهم، وبرحمتك ارحمهم، وبقضائك ارضهم، وبفضلك أغنهم، ولطاعتك اهدهم، ومن عذابك احمهم ومن شر كل حاسد اكفهم.

في يوم الجمعة، لا تدمن التفكير لأن الله ولي التدبير، ولا تقلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم، طمئن قلبك المؤمن فأنت في عين الله الحفيظ الذي عطاياه لا تمنعها السدود.

من أجمل عبارات عن يوم الجمعة، يا من بيده مقاليد الأمور والخير كلّه، اجعل لأحبتي في هذا اليوم دعوة مستجابة، ومع كل نسمة هواء كربة مُزاحة، وفي كل لحظةٍ قربة وطاعة.

أسأل الله تعالى في يوم الجمعة لك سعادة تعلو وجهك، ونصراً يقهر عدوك، وذكراً يشغل وقتك، وعفواً يغسل ذنبك، وفرجاً يمحو همك، ورزقاً يقضي دينك.

عبارات عن يوم الجمعة قصيرة

في يوم الجمعة اللهم ارزقنا خير الأيام القادمة وأرح بالنا ويسر لنا ما نخاف تعسيره.

يوم الجمعة هو عيد القلوب فاريحوا قلوبكم بالقرآن في هذا اليوم المبارك.

الجمعة جامعة وملائكتها سامعة وعملها مرفوع ودعاؤها مسموح فأسال الله أن يتقبل أعمالكم ويغفر ذنبكم ويشملكم برحمته.

صور عن يوم الجمعة

كلام عن يوم الجمعة تويتر

اللهم في يوم الجمعة أبعث لنا فرحاً يضيء قلوبنا.

اللهم عوضني عن كل شي أحببته فخسرته طابت له نفسي فذهب صدقته فكذب استأمنته فغدر اللهم عوضني عن كل ما ظننته خيراً.

اللهم أروي قبر كل ميت وميته الذين أنقطعت حيلتهم من هذه الدنيا،وإجعلهم من المكرمين المنعمين في الجنّة.

ظل يتضرع نوحٌ الله من أجل ابنه (فقال رب إن ابني من أهلي) ثم جاءه الرد:( يانوح إنه ليس من أهلك ) من يملك مثل قلبِ الوالدين؟

اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تبدّل ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع.

يوم الجمعه اللهم اجعلنا ممن ادركتهم الرحمه ثم المغفرة، ثم العتق من النار .

اللهم في يوم الجمعه نوّر قبوراً مُظلمه وأسعد أجساداً مُتعبه وأرفع درجاتهم وزد حسناتهم،اللهم أغفر لأمواتنا واموات المسلمين.

يوم الجمعه صلاة على الرسول,تُشرح مَافِي الصُدَور اللهُم صلّ وسَلم على نِبَينا مُحمَـد.

اللهمّ من كانتْ لهُ عندكَ دعوةٌ، اُمنيةٌ، حاجةٌ، ولكَ فيهاَ رضىَ فبشّر قلبهُ بها وأسعدهُ بها ولا تحرمهُ السّعادة يا صاحبَ الرحمة والعطاء.

اللهم يا مطلع على جميع حالاتنا، إقض عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا اللهم يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء، أجب دعواتنا وعجّل بقضاء حاجاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

يارب طمن قلبي وفرج همي اللهم لا تحملني مالا طاقة لي به اللهم لاتفجعني فيمن احب اللهم اني اعوذ بك من فجاه النقم.

اللهم في يوم الجمعه بلغنا ما نود وإجعل لنا دعوه لا تُرد وهب لنا رزقًا لا يُعد وافتح لنا بابًا إلى الجنه لا يُسد.

اللهُم صلِ وسلم على نبينا مُحمد.

إِنَّ الله وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى النبي يَا أَيها الذين آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

اللهم صلّ وسلم على حبيبنا محمد عدد ما ذكرهُ الذاكرون و غفِل عن ذكره الغافلون.

اللهم ارزقنا في يوم الجمعه رضا القلب، وسكينة النفس، وراحة البال.

اللهُم في يوم الجمعة ارحم كل ميت إنقطع عمّله وبات وحيداً تحت التراب،اللهُم برد تربتهم وأنسّ وحشتهم وأغفر ذنوبهم وأجعل الفردوس دارهم.

اذكروا موتاكم بدعوة فلعل غداً عندما نرحل يأتي من يذكرنا بدعوة ونحن تحت التراب.

اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين في كل مكان.

اللهُم في يوم

الجمعة ارحم كل ميت إنقطع عمّله وبات وحيداً تحت التراب، اللهُم برد تربتهم وأنسّ وحشتهم وأغفر ذنوبهم وأجعل الفردوس دارهم.

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