شاهد أول ظهور لـ هبة الدري ونواف العلي بعد عودتهما.. ومعلِّق: "مبين عليها فرحانه حيل ربي يسعدهم"

صدمت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري وزوجها الممثل الكويتي نواف العلي الجميع بخبر إنفصالهما عن بعضهما البعض، إلَّا أن الجفاء لم يطل وأعلنا عودة علاقتهما الزوجية مجددًا في شهر مايو الماضي بعد 3 أشهر على الانفصال.

أول ظهور لهبة الدري ونواف العلي

وفرح الكثيرون بعودة الثنائي من جديد، وقد أطلَّا لأول مرة من بعد لم شملهما في مقابلة تلفزيونية مع برنامح The Insider أثناء تواجدهما برفقة ابنيهما "بدر" (7 أعوام) وفهد (3 أعوام) في كواليس مسرحية "كتاب الأحلام".

وعقَّب نواف العلي على موضوع طلاقه مُشيرًا أنه أمر طبيعي يحدث في جميع العائلات، وأشار أنه لم يتوقع رد الفعل الكبير من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "ما كان في بالي يكون في ردة فعل شي وصار والحمد لله".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحكمة وذكاء الدري، وكتب: " هبة ذكية عرفت ترجعه بالاسلوب الصح والاحترام والتقدير، المشكلة ان بعض الزوجات اول ما ينفصلون يتمون ينتقمون ويتصرفون بطريقة سيئة تخلي الريال يقول الحمد الله اني انفصلت عنها، لذلك الحرمة السياسية تفوز دايما".

وعلَّق آخر: " مبين عليها فرحانه حيل ربي يسعدهم".

أسباب طلاق هبة الدري ونواف العلي

وسابقًا، كشفت الدري عن أسباب طلاقها، وأشاد بشخصية زوجها، وقالت: "أبو أولادي رجل محترم ومتربي أحسن تربية وأنا ما كان ودي أعلن الطلاق عشان خط الرجعة".

وأضافت هبة حول سبب الطلاق " كان في أطراف أخرى هي الي سببت خراب بيتنا وهو سمع لهم وطريقة إعلان الطلاق من طرفه بهالطريقة كانت بسبب الي سمعه".

ونفت هبة أن تكون لديها أي فضائح أو إثباتات عليه بموضوع يتعلق بالنساء أو الخيانة وأكدت أن ما تملكه يدين الطرف الثالث الذي لا ترغب بذكر اسمه وجعله يكسب الشهرة من وراء زواجها الذي تدمر، كما وأضافت أن علاقتها بطليقها جيدة وأنه يحضر للمنزل من أجل أولادهما لأن مصلحتهم فوق كل شيء ولمحت إلى أن باب العودة ما زال مفتوحاً له.

يذكر أن خبر الطلاق كان قد أعلنه نواف العلي بمنشور جاء فيه: "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله"!!

ولم تعجب الجملة الأخيرة التي أطلقها طليق الممثلة وقتها البعض واعتبرها الأغلب محاولة إيصال رسالة مبطنة بناءً على تصريحات سابقة لـ هبة أو ربما تحذير بشأن ما ستكشفه الأيام القادمة عن سبب طلاقهما المفاجئ.

وكانت هبة وقتها قد شاركت فيديو عبر حسابها جاء فيه "عيالي ما حد يجي صوبهم.. هذه النقطة الوحيدة الي بتكلم فيها"!.

وتابعت الدري "أنا مربية عيالي أحسن تربية وعندهم وازع ديني ما حد يجي يعلمهم الكذب عشان ما يوصلوا شي معين..ولأنو في احترام للعشرة والعايلة ما طلعت خلال الشهر والنص وتحدث عن تفاصيل الطلاق لأنها بتصير مشكلة كبيرة وبتقلب الوسط إذا كشفت تفاصيل الطلاق".

زواج هبة الدري ونواف العلي

يذكر أن هبة كانت قد أعلنت زواجها من الممثل نواف العلي في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 أنجبت ابنهما الثاني فهد.