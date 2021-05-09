  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هبة الدري تعود مجدداً لزوجها بعد الطلاق..ومن هم أولاد الحرام؟!

هبة الدري تعود مجدداً لزوجها بعد الطلاق..ومن هم أولاد الحرام؟!

منشور 09 أيّار / مايو 2021 - 03:52
هبة الدري تعود مجدداً لزوجها بعد الطلاق..ومن هم أولاد الحرام؟!
هبة الدري تعود مجدداً لزوجها بعد الطلاق..ومن هم أولاد الحرام؟!

كشف الصحفي بشار جاسم عن خبر عودة الممثلة المصرية هبة الدري إلى زوجها الممثل الكويتي نواف العلي بعد أشهر من الطلاق.

اقرأ ايضاًدانييلا رحمة وناصيف زيتون يعيشان قصة حُب...إعلامي لبناني يؤكد!دانييلا رحمة وناصيف زيتون يعيشان قصة حُب...إعلامي لبناني يؤكد!

خبر العودة شاركه الصحفي بتغريدة جاء فيها "حصرياً..بعد انفصالهم عودة نواف العلي لزوجته هبة الدري وأولاده...ألف مبروك والله يبعد عنكم ولاد الحرام".

الجمهور بدوره هنأ الثنائي على عودتهما وتمنى أن تمر الأمور بسلام خاصةً بعد أن كان نواف قد أطلقت تصريحات مُبهمة اعتبرها البعض مُعيبة بحق زوجته وأم أولاده والتي كان أبرزها إعلان الطلاق والذي جاء فيه "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله"!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

وقتها ردت عليه الممثلة البحرينية من أصول مغربية أمل العنبري بمنشور وصُف بقصف الجبهة والذي جاء فيه: "نصيحة أخت للرجل الي كان زوج واصبح طليق، أنت لست قديس لكي تتبرأ من زوجته بعد الطلاق، ولا يليق برجولتك أن تخلي نفسك من المسؤولية أمام العلن كي تكسب تعاطف الناس، أنت تثير الشفقة وتجعل كل الناس يباركون لها وكل النساء يتمنين أن لا يبتليهن الله بنصف رجل مثلك".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

طلاق هبة الدري

يذكر أن طلاق هبة الدري وقع بعد زواج دام لـ 9 سنوات وأثمر عنه طفلين هما بدر الذي رزقت به عام 2014 وفهد الذي رزقت به عام 2017...أما عن رد هبة وقتها فاكتفيت بمشاركة صُورة لها من أحدث جلسة تصوير وارفقتها بتعليق "أنا قوية بما يكفي لإصلاح ما أفسده الزمن"....ومن بعدها أطلت بفيديو شديد اللهجة وجاء فيه تحديداً:

"أنا مربية عيالي أحسن تربية وعندهم وازع ديني ما حد يجي يعلمهم الكذب عشان ما يوصلوا شي معين..ولأنو في احترام للعشرة والعايلة ما طلعت خلال الشهر والنص وتحدث عن تفاصيل الطلاق لأنها بتصير مشكلة كبيرة وبتقلب الوسط إذا كشفت تفاصيل الطلاق".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

واعتبر البعض أن التصريح الأخي بمثابة تهديد ولكن ليس لزوجها بل لأهله الذين على الأغلب كانوا هم السبب الرئيسي وراء طلاقها، خاصةً بعد أن نفت تماماً موضوع الخيانة.

اقرأ ايضاًدانييلا رحمة وناصيف زيتون يعيشان قصة حُب...إعلامي لبناني يؤكد!أحمد سعد يُهين سمية الخشاب بطريقة خادشة للحياء.. والأخيرة ترد بقوة!
هبة الدري

للمزيد من قسم الترفيه:

 لعبة نيوتن يثير الجدل بسبب مشهد "مواد جنسية" للشيخ مؤنس!

حسين الجسمي وصُورة صادمة من عيادة أثناء تجميل الأنف.. والجمهور "أول مرة نشوف شعره"!
بطلة مسلسل أمينة حاف.. رُقية تمثل شخصيتي وهذا ما فعله لي زوجي!

كلمات دالة:هبة الدرينواف العليطلاق هبة الدريسبب طلاق هبة الدريأولاد هبة الدري

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...