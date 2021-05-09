هبة الدري تعود مجدداً لزوجها بعد الطلاق..ومن هم أولاد الحرام؟!

كشف الصحفي بشار جاسم عن خبر عودة الممثلة المصرية هبة الدري إلى زوجها الممثل الكويتي نواف العلي بعد أشهر من الطلاق.

خبر العودة شاركه الصحفي بتغريدة جاء فيها "حصرياً..بعد انفصالهم عودة نواف العلي لزوجته هبة الدري وأولاده...ألف مبروك والله يبعد عنكم ولاد الحرام".

حصريا .......

بعد انفصالهم.. عودة نواف العلي لزوجتة هبة الدري واولادة ... الف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام #عودة_نواف_لهبة #هبة_الدري #نواف_العلي #حصريا_عند_بشار_جاسم pic.twitter.com/nbzgkEAAAI — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) May 9, 2021

الجمهور بدوره هنأ الثنائي على عودتهما وتمنى أن تمر الأمور بسلام خاصةً بعد أن كان نواف قد أطلقت تصريحات مُبهمة اعتبرها البعض مُعيبة بحق زوجته وأم أولاده والتي كان أبرزها إعلان الطلاق والذي جاء فيه "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله"!

وقتها ردت عليه الممثلة البحرينية من أصول مغربية أمل العنبري بمنشور وصُف بقصف الجبهة والذي جاء فيه: "نصيحة أخت للرجل الي كان زوج واصبح طليق، أنت لست قديس لكي تتبرأ من زوجته بعد الطلاق، ولا يليق برجولتك أن تخلي نفسك من المسؤولية أمام العلن كي تكسب تعاطف الناس، أنت تثير الشفقة وتجعل كل الناس يباركون لها وكل النساء يتمنين أن لا يبتليهن الله بنصف رجل مثلك".

طلاق هبة الدري

يذكر أن طلاق هبة الدري وقع بعد زواج دام لـ 9 سنوات وأثمر عنه طفلين هما بدر الذي رزقت به عام 2014 وفهد الذي رزقت به عام 2017...أما عن رد هبة وقتها فاكتفيت بمشاركة صُورة لها من أحدث جلسة تصوير وارفقتها بتعليق "أنا قوية بما يكفي لإصلاح ما أفسده الزمن"....ومن بعدها أطلت بفيديو شديد اللهجة وجاء فيه تحديداً:

"أنا مربية عيالي أحسن تربية وعندهم وازع ديني ما حد يجي يعلمهم الكذب عشان ما يوصلوا شي معين..ولأنو في احترام للعشرة والعايلة ما طلعت خلال الشهر والنص وتحدث عن تفاصيل الطلاق لأنها بتصير مشكلة كبيرة وبتقلب الوسط إذا كشفت تفاصيل الطلاق".

واعتبر البعض أن التصريح الأخي بمثابة تهديد ولكن ليس لزوجها بل لأهله الذين على الأغلب كانوا هم السبب الرئيسي وراء طلاقها، خاصةً بعد أن نفت تماماً موضوع الخيانة.

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