هل تعتزل إليسا عالم الغناء نهائيًا؟ شاركنا رأيك!

منشور 20 آب / أغسطس 2019 - 11:10 إليسا مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند سوريا: ارتفاع عدد المغتربين طالبي دفع "البدل النقدي" عن الخدمة العسكرية الخرطوم: "الحرية والتغيير" تعتمد مرشحيها لمجلس السيادة العالول: فتح إسرائيل آفاق الهجرة لأبناء "غزة" مشروع قديم معارك عنيفه جنوب اليمن رغم الاتفاق الاماراتي السعودي ماليزيا: ذاكر نايك يثير الجدل.. والشرطة تستدعيه هكذا دمرت الخيانة الزوجية علاقة مشاهير بوليوود ببعضهم للثوم أضرار مخيفة أكثر من فوائده المعروفة هكذا احتفل تيم حسن و وفاء كيلاني بعيد الأضحى (صور) فهرية تظهر بوزن زائد خلال عطلتها مع زوجها بوراك.. وتسريب صورة لطفلهما "كاران"! بعدما أعلنت انتقالها لقناة الجزيرة علا الفارس تتعرّض لهجوم شرس على مواقع التواصل!