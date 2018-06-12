10 مواضع يفضل زوجك أن تقبليه بها

قبلي زوجك في أذنه من الخارج واهمسي بما ترغبين

عندما تفكر الزوجة في إسعاد زوجها خلال العلاقة الحميمية تظن أنه لا يحتاج إلى الكثير، فالإيلاج والجنس الفموي كافيان تمامًا، ولكن في الحقيقة الرجال يحبون المداعبة خلال العلاقة مثلهم في ذلك كالنساء، وسنخبركِ هنا بأماكن يفضل زوجك القبلات بها.

1- القبلة على الأذن أو خلفها

قبلي زوجك في أذنه من الخارج واهمسي بما ترغبين في فعله معه خلال العلاقة الحميمية، ويمكنك استخدام لسانك في هذه القبلة، ولا تندهشي من حماسه الشديد للعلاقة بعدها.

من السهل أن تنشغلي بالمنطقة خارج الأذن وتنسين خلفها، وهي جزء حساس للغاية، ويمكنك كذلك استخدام لسانك في هذه القبلة.

2- خلف الركبة:

خلف الركبة قد تبدو لكِ منطقة غير مهمة أو غير رومانسية، ولكنها تمتلئ بالنهايات العصبية الحساسة، والتي ستثير زوجك بالتأكيد.

3- السرة وأسفل البطن

هذه المنطقة أسفل السرة وأعلى عظام العانة أيضًا من الأماكن المحببة للقبل، وستجعله جائعًا للمزيد.

قبلة سريعة أو استخدام اللسان حول السرة تجعل زوجك يدخل في موجات من المتعة، وخاصة بعد وقت قليل من المداعبة، إذ تكون الأعصاب في هذه المنطقة حساسة للغاية.

4- الفخذين حولها والجزء الداخلي منها

أيضًا العظام الخاصة بالفخذين وحولهما من المناطق الحساسة بالنسبة للرجال، لذلك لا تنسي تقبيلها واستخدام لسانك في هذه المنطقة.

هذا الجزء شديد الحساسية بالنسبة للرجال، والتقبيل واستخدام اللسان فيها يثير جنون زوجك.

5- أي مكان بعد تغطية عينيه

لو كان زوجك متقبلًا لبعض اللعب الإضافي في أثناء العلاقة الحميمة، ننصحك بتغطية عينيه ثم تقبيله في أي مكان يخطر في بالك، فكونه لا يرى ولا يتوقع مكان القبل سيجعله حساسًا أكثر لها.

6- الرقبة

في استفتاء أجري على عدد كبير من الرجال، أقر 29% منهم بأن الرقبة أكثر الأماكن في أجسامهم حساسية خلال العلاقة الحميمية –بالطبع بعد العضو الذكري- لذلك ننصحك بتقبيل رقبته برفق ورقة.

7- الوجه

دللي وجه زوجك بقبلات رقيقة مثل لمسات الريشة الناعمة، وابدئي المداعبة بهذه القبلات، ولا تستخدمي لسانك أبدًا في هذه القبل.

8- الخصيتان

الخصيتان ليستا من الأماكن الجذابة لدى الرجال، ولكنها في ذات حساسية العضو الذكري بالنسبة لهم، لذلك يمكنك إعطائهما عناية إضافية خاصة عندما تمارسين الجنس الفموي مع زوجك، وستفاجئين بالنتيجة.

9- حلمتا الصدر

حلمتا الصدر لدى الرجال صغيرة للغاية لكن ذلك لا يعني أنهما غير حساستين في أثناء العلاقة، ففي استفتاء أجري على عدد كبير من الرجال، أقر 34% منهم أن الحلمتين مكان حساس لهم.

10- أعلى القضيب

بالطبع لن ننصحك بتقبيل كل تلك الأماكن، وننسى القضيب أكثر أماكن جسم الراجل حساسية في أثناء العلاقة الحميمة، سواء كنتِ ستقومين بالجنس الفموي أم لا يمكنك تقبيل أعلى القضيب، ولكن ننصحك بجعل هذه القبلة في نهاية المداعبة.

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