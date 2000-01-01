بعد عقدين: ميار الببلاوي تبرىء وفاء مكي من تهمة تعذيب خادمتيها

البوابة-خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما في قضية تعذيب الفنانة وفاء مكي لخادمتيها.

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من احدى القرى للعمل في المنازل ، واكتشفت حينها ان واحدة من الفتيات تعاني الصلع ، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وان الفتاه كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي.

و شرحت ميار الببلاوي انها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نفل اي مرض جلدي الي ابنها الرضيع ، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت ان هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك ، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها الي سوريا ، وعاد بها بعد 7 اشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخص ما هو من دفع الي والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد ان اعطي لهن منوما ، واتهم وفاء مكي بذلك ، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

وتابعت : (أنا كده لو مت أبقي مرتاحة بعد شهادتي دي، والبنات لما وصلولي بعد ما مشيوا من عند وفاء علي طول شفتهم ومكانش فيه أي حرق بس مكانش ينفع أتكلم أو أقول حاجة وقتها وجوزي منعني وبعد أقنعته وخلاص هروح جات لي رسالة تهديد بذبح ابني لو شهدت مع وفاء).

وحكم على وفاء مكي بمدة 10 سنوات فيما حكم على والدتها بعام واحد، وكانت طوال الوقت تؤكد أنها مظلومة وأن كل ما يقال عنها غير صحيح.