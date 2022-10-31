ميار الببلاوي تعتذر من نجلاء فتحي.. "هي أقرب مني لربنا"

أحدثت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي حالة من الجدل والانتقادات بعد حديثها عن المشاهد الجريئة التي أدتها في فيلم "ديسكو ديسكو" قبل 25 سنة، وتطرقها للكشف عما قالته لها نجلاء فتحي بشأن شهر رمضان.

ميار الببلاوي تعتذر من نجلاء فتحي

وبعد تعرضها للهجوم، خرجت ميار الببلاوي للدفاع عن نفسها في تصريحات لجريدة "المصري اليوم"، وأكَّدت أنها لم ترد الحديث عن الموضوع بتاتً، لكنها سئلت وأجابت بمنتهى الصراحة غير متعمدةً الحديث عن أحدهم بسوء ولا تبحث عن التريند.

وأشادت الببلاوي بالفنانة نجلاء فتحي واصفةً إياه بـ"أستاذتها"، وشددت على حبها لها، قائلًة: "نجلاء فتحي أستاذتي اللي روحي فيها، وعلى المستوى الشخصي من أحب الناس لقلبي، ولما عملت معاها في فيلم ديسكو، كانت هي من أقرب الناس عليا، أنا لما اتسألت في اللقاء قولت مش عايزه حد يجيب سيرة الفيلم ده، علشان خاطر ابني وزوجي، فهذا الفيلم من 25 سنة".

وأضافت أن نجلاء فتحي أقرب منها إلى الله، لافتةً إلى أنه رغم قيمتها الفنية الكبيرة، إلَّا أنها متواجدة في المنزل وقريبة من الله، وبعيدة عن الفن والقيل والقال.

وأوضحت الببلاوي أن أحد مقدمي البرنامج قال لها أن نجلاء أقرب منها إلى الله، لتؤكد ذلك مُشيرةً إلى أن ارتدائها الحجاب لا يعني أنها أفضل من غيرها، إلَّا أرادت الرد على من ينتقدوها إلى الآن بشأن ذلك المشهد.

وتابعت: "أنا بس حبيت اوضح الموقف لأن الناس حتى الآن بتجلدني على هذا المشهد، فا أنا كنت صغيرة جدًا وعندي 16 سنة ولا كان لدي وعي مثل الآن، ولا كان في تدين مثل الآن، انا بس حابة اقول للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، انها استاذتي وعمري ما اغلط فيها، ومكنش قصدي اقول الكلام ده، فهي اقرب مني لربنا 100 مرة".



نصيحة نجلاء فتحي لميار الببلاوي

ويأتي الهجوم بعدما كشفت الببلاوي أن الفنانة نجلاء فتحي أخبرتها أن شهر رمضان خاص بالفقراء فقط، أما الأغنياء يتظاهرون بعدم تناول الطعام أمام الفقراء؛ من أجل حثها على أداء المشهد الجريء في شهر رمضان.

وقالت: "قالتلي كده عشان كانت عايزاني أصور المشهد، وقالتلي الموضوع مش محتاج أنك تعطلينا، ومافيش حاجة اسمها رمضان".

