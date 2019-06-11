بوغبا يحارب العنصرية على طريقته الخاصة

أكد بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد أنه لا يريد ترك أرضية الملعب في حال التعرض لهتافات عنصرية، معلناً عن طريقة جديدة أكثر واقعية وبعيدة عن التشنج والمشاحنات المألوفة بين الجماهير واللاعبين.

وقال الفرنسي وفقاً لمواطنته مجلة "فرانس فوتبول" أنه يفضل الرد على الهتافات العنصرية بتسجيل الأهداف وإسكات العنصريين وهو ما سيدفعهم للانحناء له وطلب التقاط صورة معه.

وضرب بوغبا مثالاً لهذه الطريقة، عندما قام بتقديم قميصه حين كان يلعب مع يوفنتوس إلى شخصٍ كان يُصدر هتافات عنصرية ضده.

ويحاول الفرنسي فرض أسلوب جديد لمكافحة ظاهرة العنصرية في الملاعب، عبر رسائل سلمية لنشر الوعي لدى الجماهير بدل الدخول معهم في مشاحنات ومشاجرات، قد تزيد من حجم التوتر داخل ملاعب كرة القدم العالمية.

وتحدث بوغبا عن تجربته مع مانشستر يونايتد مدافعاً عن سجله مع الشياطين الحمر، مؤكداً أن النقاد يبذلون ما في وسعهم للتركيز على قصات شعره.

ويعد بوغبا أحد أكثر اللاعبين الذين يدفعون بقوة للتقليل من الهتافات العنصرية في الملاعب، ودعواته المتكررة إلى ضبط النفس وعدم الرد على الجماهير لقلة وعيها.