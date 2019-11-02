آخرهم خلود وبثينة.. مشاهير قرروا طي صفحة الخلافات بـ"الصلح" بعد سنوات من الخصام

يبدو أن الوسط الفني يرفع شعار "الصلح خير"، فعلى الرغم من تفاقم المشكلات بين طرفي الخصام ووصول بعضها لساحات القضاء إلا أن الخلافات تبدو وكأنه قطعة نيران تخمد سريعًا وسط دائرة مغلقة.

قبل أيام ضج الوسط الفني بنبأ صلح الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ومواطنتها الفنانة بثينة الرئيسي، لكنها لم تكن الوحيدة، فعشرات الحالات سبقتها.

ويرصد "البوابة" في هذه السطور أبرز تلك الحالات..



خلود وبثينة

أعلنت كل من الفنانة بثينة الرئيسي والدكتورة خلود، تصالحهما أثناء تواجدهما في معرض العطور المقام في أرض المعارض بدولة الكويت.

ورغم أن الخصام بينهما يعود إلى كشف الأولى لخلافات جرت بين خلود وفرح الهادي، أغضبت الأولى وقررت قطع حبال الود، إلا أن المياه عادت لمجاريها.

وقالت بثينة عبر موقع "إنستغرام" إن الزمن مهما طال بينهما لا بد أن تعود علاقتهما، وإن خلود لا قلب مثل قلبها، وردت خلود قائلة، إنها عندما رأت بثينة نسيت كل الخلافات التي كانت بينهما على الفور.



أحلام ونوال

وقع الخلاف بين النجمتين أحلام ونوال الكويتية، عندما غردت الأولى عبر "تويتر" بأن أي إنسان يغني مع الفنان محمد عبده أصبح "كارت محروق"، فظنت الأخيرة أنها تقصدها.

وجاء الصلح بينهما عندما حلت أحلام ضيفة في برنامج "مجموعة إنسان" لتتحدث عن خلافهما وتؤكد أن ما ذكرته لم تقصد به نوال الكويتية لتنطوي صفحة الخلافات بينهما.



نوال وإليسا

انهت الفنانتان نوال الزغبي وإليسا خلافتهما في عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر، بعد مرور أشهر على الحرب الإلكترونية التي شنّت بين معجبيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلنا في تصريحات على هامش حضور العزاء أنه لا خلاف بينهما وطلبتا من الصحافة تخفيف الشحن على مواقع التواصل.



فلة ولطيقة

وبعد سنوات من الحرب الكلامية والهجوم المتبادل، أعلنت الفنانة فلّة الجزائرية والفنانة لطيفة التونسية، أغلاق صفحة خلافاتهما.

فالبداية كانت مع هجوم فلّة ووصفها المطربة التونسية بـ"اللئيمة" كما اتهمتها بشرب الخمور بكثرة، لترد لطيفة بأن فلّة ليست لها أعمال ناجحة وشخصية غير متزوجة.

وفي الصلح نشرت فلّة عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات" فيديو خلال غنائها في سهرة خاصة في بيروت، كان فيها عدد من النجمات أبرزهن لطيفة وهيفاء وهبي وزينة، حيث أكدت انتهاء خلافاتها مع لطيفة بوساطة من هيفاء، بعدما أظهر الفيديو جلوس الفنانة التونسية على الطاولة نفسها مع فلّة، كما صفّقت لها خلال غنائها والتقطتا صورة تذكارية، لتعلنا انتهاء خلافاتهما.



القصبي والسدحان

يبقى الخلاف الأشهر على الساحة ما جرى بين الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان الذي وصل لحد الساحات القضائية.

بدأت تفاصيل الخلاف بين النجمين عام 2012 حين طلب القصبي من السدحان التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض لإنهاء شراكتهما التجارية في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، إلا أن الأخير كان يبدي امتعاضه من الفكرة، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائياً.

قبل أن ينجح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في الصلح بينهما خلال مؤتمر صحفي أقامه مؤخراً بهدف الإعلان عن المشروعات الجديدة للهيئة.



غادة ورنيا يوسف

انتهى الخلاف بين الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة رانيا يوسف والذي اشتعل منذ سنوات بسبب فيلم "ريكلام" وذلك بعد ظهورهما معًا في احتفالات المغرب بذكرى المسيرة الخضراء والتي حضرها عدد من الفنانين في مدينة العيون وحرص كل منهما على التقاط الصور معاً على متن الطائرة وفي أثناء الرحلة.



هيا الشعيبي وطارق العلي

أعلنت الفنانة هيا الشعيبي صلحها مع مواطنها الفنان طارق العلي بعد سنوات من الخلافات والمقاطعة، معربة عن سعادتها بهذا الصلح وأنها طوت الصفحات السوداء بينهما.

وكشفت “هيا” في تصريحات تلفزيونية كواليس الصلح، قائلة: “اجاني اتصال مفاجئ، وايد استأنست وقلت حمدالله لازم نطوي الصفحات السوداء في حياتنا ونبدأ بصفحة جديدة.



ويقول الناقد الفني سمير الجمل، إن الخلاف بين الفنانين ليس وليد اليوم بل بدأ من القدم، مستشهدًا بخصام عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم الذي امتد لسنوات بسبب تقديم حفلات ثورة يوليو ١٩٩٢ حين قال الأول للثانية "رحم الله امرأ عرف قدر نفسه"، بعدما قدمت الأخيرة وصلتين قبل أن يغني هو.

ويضيف الجمل في تصريح لـ"البوابة"، أن الخلافات تبدأ صغيرة ثم تكبر وقد تصل لسنوات، مشيرًا إلى أن التنافسية والغيرة أحد أسباب اشتعال الصدام.

لكن الناقد الفني أكد أن الوسط الفني ضيق وغالبًا ما تنتهي بطي صفحات الخصام في النهاية عبر الوساطات وتصادفهم في الأعمال.

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