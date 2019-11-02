بعد إصابته: محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية جالسا

قالت مقدمة حفل الكينج محمد منير، المقام الليلة الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه تعرض لاانزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، لكنه تغلب على أوجاعه وأحيا حفله على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وظهر الكينج محمد منير، يغني على كرسي أمام جمهوره، خلال فعاليات حفله المقام الليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وظل جالسًا في معظم أوقاته.

وافتتح محمد منير فعاليات الدورة الـ ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأداء أغنية (يا ليلة عودي تاني)، وسط هتافات الجمهور: (الكبير كبير.. بنحبك يا منير).

وتسلم منير محمد منير، درع المهرجان، وقال عقب التكريم : (القائمون على المهرجان اخواتي بتشرف بيهم وبتشرف بمهرجان مصر وهو من ألمع وأهم وأعرق المهرجانات).