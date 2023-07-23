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آريانا غراندي مُتّهمة بالخيانة.. والجمهور يصفها "خرّابة بيوت"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 23 تمّوز / يوليو 2023 - 12:11
اريانا غراندي
اريانا غراندي

أعلنت العديد من المصادر خلال الفترة الماضية انفصال النجمة العالمية آريانا غراندي عن زوجها النجم  دالتون غوميز بشكل رسمي، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا الانفصال المفاجئ.

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آريانا غراندي متّهمة بخيانة زوجها
 

كشفت العديد من المصادر مؤخرًا،  بأن النجمة العالمية "آريانا غراندي" قامت بخيانة زوجها مع النجم "ايثان سلايتر" ومواعدته بالرغم من ان الأخير متزوج أيضاً.
 

وأكّدت المصادر بأن ايثان سلايتر ما زال مع زوجته ولم ينفصل عنها، وعلمت عن الخيانة من المواقع الإخبارية التي تناقلت الخبر، وتسببت هذه الأنباء بضجة كبيرة عبر السوشال ميديا حيث اتهم الجمهور غراندي بأنها "خرابة بيوت" لإقامتها علاقة مع رجل متزوج خلال فترة ارتباطها.

وتساءل الجمهور عن مصير علاقة ايثان بزوجته، وفيما اذا كان هناك بعض المشاكل بينهما بسبب الخيانة، فيما هاجم البعض اريانا وخيانتها لزوجها وعلاقتها مع رجل مرتبط.

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اريانا غراندي تكشف عن سبب انفصالها في رسائل مبطنة
 

وخلال وقت سابق لاحظ الجمهور بأن آريانا أعجبت بالعديد من المنشورات التي كشفت من خلالها عن سبب انفصالها عن زوجها، فأعجبت اريانا بمنشور يقول: "لن أكون على علاقة ابداً مع شخص اخافه"، بالاضافة الى منشور آخر: "4 طرق لتهدئة الموقف مع شخص صعب المراس".

وأشار الجمهور إلى أن اعجابات غراندي تؤكد أنه من المحتمل أن يكون دالتون يعاني من العصبية الزائدة وأنه شخص صعب التعامل معه.

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