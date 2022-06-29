آريانا غراندي تتعرّض لهجوم مسلّح عشية عيد ميلادها.. ما القصة؟

تعرّضت النجمة العالمية والمغنية "آريانا غراندي" لهجوم مسلّح من قبل مجهول وذلك عشية احتفالها بعيد ميلادها الـ 29 عاماً يوم الأحد الماضي.

تفاصيل تعرّض آريانا غراندي لهجوم مسلّح

بحسب التفاصيل التي تناقلتها العديد من الصفحات العالمية فقد أقدم شخص مجهول وغير معروف الهوية بالنسبة للمغنية آريانا غراندي على محاولة اقتحام قصرها الذي تسكنه رفقة زوجها دالتون غوميز والموجود في منطقة لوس انجلوس.

وكان الشخص المجهول يحمل سلاحاً نارياً في يده بينما اقتحم عليها المنزل وأخذ يهددها بالقتل، مما تسبب لها بحالة كبيرة من الذعر والخوف والصدمة

وتزامن هذا الموقف مع احتفالها بعيد ميلادها التاسع والعشرين والذي صدف انها تواجدت في المنزل من اجل هذه المناسبة، واتصل حرّاس الامن بالشرطة والتي جاءت على الفور وألقت القبض عليه بأسرع وقت ممكن.

ولم تُعرف بعد ماهي الأسباب التي جعلت هذا الشخص المجهول الهوية والتي لم تكشف عنه اي تفاصيل تتعلق بحياته الخاصة، بجعله يقتحم قصر آريانا غراندي ويهددها بالقتل.

زواج آريانا غراندي ودالتون غوميز

وكانت المغنية آريانا غراندي قد أعلنت عن خبر زواجها من وكيل العقارات دالتون غوميز وذلك بحفل زفاف صغير وعائلي في منزلها وذلك خلال العام الماضي.

ونشرت آريان في وقتها مجموعة من الصور التي التقطت خلال حفل زفافها والذي أقيم وسط انتشار الكورونا ووجود قواعد التباعد الاجتماعي حيث التزمت اريانا بالقواعد المتبعة حينها

وكانت آريان على علاقة مع النجم بيت ديفيدسون ولكنهما انفصلا بعد علاقة دامت لمدة عامين حيث ارتبط بيت بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعد انفصالها عن زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست والذي هاجم بدوره بيت ديفيدسون بسبب علاقته بطليقته ووالدة ابنائه