آسيا عاكف تستعرض شقتها الجديدة بعد الانفصال

أعلنت الفاشينيستا الكويتية آسيا الشمري، المعروفة باسم آسيا عاكف، نبأ انفصالها عن زوجها أحمد البلوشي يوم أمس الموافق 7 يونيو 2022، لافتةً إلى أنها انتقلت للعيش في منزل جديد برفقة أبنائها.

وشاركت آسيا عاكف متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو توضِّح فيه أنها متواجدة حاليًا في شقتها الخاصة وتشعر بالسعادة لمشاركتهم تصميم شقتها الجديدة، وقالت: "بس بغيت افتح الموضوع وياكم واسكره بنفس الوقت، أنا الحين مستانسة إني أشارككم تصميم المكان الجديد، هذه شقتي وأدري إنه غريب شوي ما طافكم شي، لأن أدري كنت أشارككم تصميم البيت وبناية البيت، بس الحمد لله على كل حال أنا الحين مرتاحة ومستانسة أنه أبلش شي جديد هني”.



وتابعت: “كل ما أصور الشقة الردود يعور القلب شوي وأنا ما بي أفتح هالموضوع وياكم فأشكركم وايد على احترامكم لخصوصياتنا بس هذا مكاني الحين ورح يتم مكاني”.

وكانت الفاشينيستا قد استعرضت غرفة أطفال أبنائها؛ ما يعني أنهم سيعيشون برفقتها في حال الانفصال.

والجدير بالإشارة إلى أن عاكف كانت تشارك متابعيها مؤخرًا تجهيزات منزلها الجديد الذي تشاركه مع زوجها البلوشي، إلَّا أن عيشها فيه لم يتم.

يذكر أن آسيا وزوجها تزوجا بتاريخ 3 نوفمبر عام 2011، ورزقا بولدين عما آدم ونوح.

وتعد آسيا عاكف واحدة من أشهر مدونات الموضة في العالم العربي وخاصة في المجتمع الكويتي بعد أن عُرفت بـ"ستايلها" المتنوّع الذي يجمع بين الأسلوب الشرقي والغربي في آن واحد؛ وقد عرفت ببداياتها بارتدائها الحجاب بطريقة جديدة ألا وهي "التوربان"، واستطاعت أن تخطف الأنظار بملابسها الأنيقة والمتناسقة، لكنها قررت فيما بعد خلع الحجاب والكشف عن شعرها.

