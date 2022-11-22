آل باتشينو يرسل رسالة إلى "الشيطان".. ويثير الجدل

شارك النجم الهوليوودي العالمي آل باتشينو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي منشور غريب ومثير للجدل، شكل صدمة كبيرة لجمهور النجم العالمي.

رسالة آل باتشينو الى الشيطان

شارك النجم العالمي رسالة غامضة ومثيرة للجدل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ووجّه هذه الرسالة إلى "الشيطان" على حد قوله.

وكتب النجم العالمي في رسالته المثيرة للجدل: "رسالة إلى إبليس: تسير الأمور على النحو الجيّد الذي تريده والناس هنا أصبحوا أكثر سوءاً منك، لذلك يمكنك ان ترتاح".

وكانت هذه الرسالة هي طريقة الفنان العالمي بالتعبير عن مشاعره الغاضبة بسبب الشر الكبير الذي ينتشر بين الناس، والمشاكل التي يعاني منها البشر، وذلك من خلال وصفه أن الناس أصبحوا أسوأ من الشيطان في تصرفاتهم.

آل باتشينو وحبيبته الكويتية نور الفلاح

احتفل الفنان العالمي في شهر ابريل الماضي بعيد ميلاده الـ 82 إلى جانب حبيبته الكويتية نور الفلاح التي تصغره بسنوات حيث أنها تبلغ من العمر 28 عامًا.

وتداول الصفحات العالمية والمواقع صور جمعت الثنائي معبرين عن صدمتهم نظرًا لفارق العمر الكبير بينهما الذي يصل إلى 50 عامًا.

وظهر الثنائي في الصور المتداولة بعد خروجهما من احد المطاعم سويًا وبدا في غاية الانسجام بالرغم من الفرق الكبير في السن بينهما.

وكشفت بعض المصادر أن نور الفلاح سبق وأن كانت على علاقة مع الفنان كلينت إيستوود الذي يبلغ من العمر 91 عامًا.