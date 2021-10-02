فيلم "غوتشي" الجديد يجمع بين آل باتشينو وليدي غاغا.. وهذا موعد العرض!

أُصدر البوستر الرسمي للفيلم الجديد House of Gucci ومن المقرر أن يتم عرضه في السينما في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 نوفمبر 2021.

ويضم الفيلم أسماء كبيرة من نجوم وهوليوود ومشاهيرها منهم: ليدي غاغا،آدم درايفر،جاريد ليتو،جيرمي أيرونز،جاك هيوستن،ريف كارني،سلمى حايك وآل باتشينو.

وتدور قصة الفيلم حول أهم عائلات الموضة في العالم وهي عائلة "غوتشي" ويتحدث عن قصص القتل، والجشع والجنون في تاريخ هذه العائلة المهمة.

والفيلم مقتبس عن قصة حقيقية لمقتل حفيد غوتشيو غوتشي مؤسس العلامة التجارية وزوجته السابقة التي ادينت بالتخطيط لقتله عام 1995.

ونشرت ليدي غاغا عبر حسابها في انستغرام في وقت سابق صورة البوستر كما كانت قد شوقت متابعيها قبل أشهر للفيلم حيث نشرت صورتها مع ادم درايفر مع التعليق "السيد والسيدة غوتشي".

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