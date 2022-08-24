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آيتن عامر توجه رسالة غامضة لطليقها!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 02:57
آيتن عامر و محمد عزب
آيتن عامر و محمد عزب

لا يزال خبر انفصال الفنانة آيتن عامر عن والد أبنائها مدير التصوير محمد عز العرب يمثل صدمة لمتابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم تعليقها على الحدث حتى الآن و تكتمها الشديد تجاهه.

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وفضلت آيتن عامر أن تتجاهل أخبار انفصالها المؤكدة من قبل المقربين منها، إلا انها و في منشورغير متوقع نشرت عبر خاصية (ستوري) على موقع ا(نستجرام) فيديو علقت عليه ( في محكمة الله نلتقي)، مما اعتبره متابعوها رسالة مبطنة لطليقها.

وبدوره ، وعلى الرغم من طلاقهما رسميا، إلا أن مدير التصوير عز العرب لم يغير حالته الاجتماعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ويظهر في حسابه الخاص أن الحالة (متزوج ) حيث لم يغيرها حتى الآن . 

كلمات دالة:آيتن عامر

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