أبرز الفعاليات في دبي هذا الأسبوع

استعدّوا لأسبوعٍ مليء بالفعاليات المتنوّعة في مختلف أنحاء المدينة، من العروض السينمائية إلى الحفلات الموسيقية وسباقات الهجن التراثيّة وغيرها.

ودّعوا يوم الإثنين بموسيقى البلوز مع فرقة "آ ها"

محبّو موسيقى "البلوز" على موعدٍ مع فرقة "آ ها" الحائزة على جائزة "غرامي"، والتي تزور دبي ضمن جولتها العالمية بعنوان "هانتينغ هاي آند لو". فبعد عروضٍ ناجحة في المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وغيرها، يستعدّ ثلاثيّ هذه الفرقة النرويجيّة "ماغني فوروهولمن" و"مورتن هاركت" و"بول واكتار- سافوي" لإحياء حفلين يترقّبهما جمهور هذه الفرقة في 10 و11 فبراير. احجزوا تذاكركم الآن للاستمتاع بأجمل أغاني هذه الفرقة من ألبوم "2 باي 2" الذي احتل المراتب الأولى في العام 1998، ومنها "تايك أون مي" وغيرها الكثير.

متى: 10 فبراير

الموقع: دبي أوبرا

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شاهدوا هذا الفيلم الكوري الرائع الحائز على جوائز

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لمحبّي الأفلام السينمائية وجهتهم المفضّلة، أي سينما عقيل، التي تعرض الفيلم الكوري الرائع "باراسايت" لليلتين في هذا الأسبوع، وتدور أحداثه حول عائلةٍ تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما يباشر أفرادها العمل في حديقة لأسرةٍ ثريّة، ويحدث ما لم يكن في الحسبان. لا تفوّتوا مشاهدة الكوميديا السوداء في هذا الفيلم الذي رُشّح لجوائز عالمية وفاز بأخرى مثل "أوسكار" و"غولدن غلوبز" و"سكرين آكتور غويلد" وغيرها.

متى: 9- 12 فبراير

الموقع: سينما عقيل، السركال أفنيو

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عيشوا النشاط والحيوية مع أبطال البولو

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لا تخلو أيام الأسبوع من الفعاليات الرياضية المتنوّعة التي تواصل نشر أجواء النشاط والحيوية في المدينة، وأبرزها لهذا الأسبوع بطولة "كأس دبي للمحترفين" في البولو والتي تُعتبر من أهمّ الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي، وتجذب في كل عام أهمّ أبطال وفرق البولو من العالم. اختاروا اليوم الأنسب لكم لمتابعة المراحل التنافسية لهذه البطولة التي تُقام في منتجع ونادي الحبتور للبولو، واستمتعوا بالأجواء الرائعة لهذه الفعالية الرياضية الراقية وشجّعوا فريقكم المفضّل.

تتضمّن بطولة "كأس دبي للمحترفين" 10 أهداف "هانديكاب" وتواكب مراحل "كأس البولو الفضي"، كما تتطلّب مهاراتٍ عالية وحضوراً مميّزاً للمتبارين فيها.

متى: 10 فبراير- 14 فبراير

الموقع: منتجع ونادي الحبتور للبولو

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استمتعوا بتجربةٍ إماراتية تراثية مميّزة

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لتجربةٍ مختلفة تعيشونها في منتصف الأسبوع، توجّهوا إلى ميدان المرموم الذكي لسباقات الهجن، حيث تتسابق 60 ناقةً للوصول إلى خط النهاية. يعود سباق الهجن إلى قرونٍ مضت، ويشكّل جزءاً أساسياً في صلب تراث وثقافة دولة الإمارات، ويتابعه الآلاف من المقيمين والسيّاح. استمتعوا بهذا اليوم المليء بالحيوية مع أنشطةٍ ترفيهية مثل لقاء المشاهير واستكشاف الحياة البّرية والسفاري ونزهة حول البحيرة المجاورة في صحراء المرموم.

متى: 12- 13 فبراير

الموقع: ميدان المرموم الذكي لسباقات الهجن

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