المقلمة هي حقيبة أو علبة لحفظ الملحقات المدرسية وأدوات الكتابة، ويعتمد اختيار المقلمة على احتياجاتك الشخصية وكمية الأدوات التي ترغب في حملها، وفيما يلي طريقة عمل مقلمة من البلاستيك:

أشغال يدوية: كيفية صنع مقلمة من البلاستيك

المواد المطلوبة:

مقص.

مادة لاصقة قوية مثل الغراء الشفاف أو اللاصق الساخن.

ورقة من البلاستيك وسميكة.

مسطرة.

قلم رصاص.

كيفية صنع مقلمة من البلاستيك

أولاً قم بوضع ورقة البلاستيك على سطح مستوي.

ثم قم باستخدام المسطرة والقلم الرصاص مع رسم الخطوط والقوالب التي ترغب في قصها لصنع المقلمة ويمكنك اختيار الشكل الذي يعجبك مثل مستطيل أو مربع.

قم بقص الورقة البلاستيكية باستخدام المقص على طول الخطوط التي قمت برسمها.

قم بثني الورقة البلاستيكية بعد قص الأشكال اللازمة على طول الخطوط المرسومة. ستكون هذه هي الجدران الجانبية للمقلمة.

قم باستخدام المادة اللاصقة القوية لتثبيت الجدران الجانبية معًا ثم ضع اللاصقة على حافة الجدران وثبتها معًا واتركها حتى تجف تمامًا.

قم بتجميع المقلمة بعد أن يجف اللاصق وتأكد من أن الجدران الجانبية متصلة بإحكام.

وإذا كنت ترغب في إضافة قاعدة للمقلمة، قم بقياس وقص شكل مناسب من البلاستيك وثبته أسفل المقلمة وذلك باستخدام المادة اللاصقة.

عند استخدام المواد اللاصقة. يجب التأكد من العمل في مكان جيد التهوية ويمكنك تخصيص هذه الطريقة حسب الأدوات والمواد المتاحة لديك ووفقًا لتفضيلاتك الشخصية.

كيفية صنع مقلمة مدرسية للبنات

المواد المطلوبة

علبة فارغة مثل علبة عصير أو علبة حلوى.

ورق ملون من ورق الكرافت أو أي ورق مقوى آخر.

مواد خاصة للديكور مثل اللصق، الشرائط الملونة، الزركشات، والأوتاد.

كيفية صنع مقلمة مدرسية للبنات

أولاً يجب قص الورق وتغليف العلبة

قومي بقياس طول وعرض العلبة واقطعي ورق الكرافت بمقاسات ملائمة لتغليفها.

ثم استخدمي الغراء أو اللصق لتثبيت ورق الكرافت حول العلبة بإحكام.

ثم ضعي اللصق على الورق وثبتيه بلطف حول العلبة.

ولتزيين المقلمة قومي باستخدام خيالك لتزيين المقلمة بالطريقة التي تريدينها.

ويمكنك إضافة شرائط ملونة، زركشات، أوتاد تجعل المقلمة جميلة وجذابة.

ثم قومي بقص أشكال صغيرة من ورق الكرافت الملون ولصقها على السطح لإضافة لمسات إبداعية.

ثم ضعي الأقلام الملونة وأقلام الرصاص داخل المقلمة.

ويمكنك إضافة مبراة وممحاة صغيرة أيضًا.

ثم تأكدي من أن المقلمة تعمل بشكل جيد وأن جميع المستلزمات موضوعة بإحكام داخلها.

طريقة عمل مقلمة من القماش

المواد المطلوبة

قماش ملون

مقص

دبابيس

خيوط وإبرة

زر "اختياري"

شريط قماشي للتزيين "اختياري"

طريقة عمل مقلمة من القماش