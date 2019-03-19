أبرز 7 نشاطات للقيام بها في عطلة نهاية الأسبوع في دبي: ليام باين، وآندي وارهول وآرت مادنس

فن معاصر وموسيقى البوب بانتظارك هذا الأسبوع (Shutterstock)

إذا كنت ترغب بالتخطيط لتمضية عطلة نهاية أسبوع مسلية، فننصحك بالاطّلاع على أبرز النشاطات التي تستضيفها المدينة والتي تناسب مختلف الأذواق. يمكنك حضور الحفلاتا لموسيقية الحية التي يُحييها ألمع النجوم مثل ليام باين وليتل ميكس وغيرهما. إليك قائمة بأبرز 7 نشاطات لتختار من بينها ما يرضيك:

معارض فنية في دبي

سارع إلى زيارة معرض آرت دبي قبل انتهائه، وهو معرض فنّي كبير يعكس روح دبي العالمية ويحاكي الفن على أنواعه بطريقة عصرية بعيدة عن الطرق التقليدية، ويعرض أعمالاً لفنانين عالميين مثل يايوي كوساما وفارشاد فارزانكيا، أو معرض سكةالفني الذي يُقام لدعم الفنانين الإماراتيين وتسليط الضوء عليهم، بالإضافة إلى الفنانين الناشئين المتواجدين في المنطقة، وتتضمن الفعالية حفلات موسيقية لموسيقيين محليين، وأفلام سينمائية وورش عمل تفاعلية ومعارض فنية وغيرها الكثير.

التاريخ:آرت دبي: حتى 23 مارس، معرض سكة الفني: حتى 24 مارس

الموقع:مدينةجميرا و حي الفهيدي لتاريخي

شاهد ليام باين وليتل ميكس وريتا أورا في حفل حي

شاركوا في تكريم مدرسي طفولتكم المفضلين من خلال حضور الحفل الموسيقي الحي بعنوان "ذاأسمبلي" الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم موسيقى البوب وهم "ليام باين"، الذي كان عضواً في فرقة "وان دايركشن" قبل أن ينطلق في مسيرته الفنية الخاصة، و"ريتا أورا"، التي اكتسبت شهرة كبيرة مع ألبومها الأول بعنوان "أورا" والذي تضمّن أغاني مميزة مثل "أر أي بي" و"هاو دو وي بارتي"، و"ليتل ميكس"، هي فرقة من أربع فتيات تشكّلت عام 2011 في برنامج "إكس فاكتور بريطانيا"، وقد اشتهرت بأغاني مثل "وورك" و"وينغز"، وذلك في 23 مارس على مسرح مدينة دبي للإعلام.

التاريخ:23 مارس

الموقع:مسرح مدينة دبي للإعلام

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شاهد عرض "واو" المدهش

لا زالت الفرصة أمامك لتشاهد عرض "واو" المذهل الذي مدّد فترة عروضه على مسرح ذا روتوندا في فندق سيزار بالاس في دبي. يشارك في هذا العرض المتنوع والسريع أكثر من 30 شخصاً من راقصين ومحترفي الألعاب البهلوانية لتأدية لوحات راقصة مبهرة على مسرح يستخدم تقنية الانعكاسات ثلاثية الأبعاد وتقنية الهولوغرام. ومن خلال هذا العرض، ستدخل الجماهير عالماً من المياه والخيال في "ذا روتوندا"، مسرح الفندق المصمّم على شكل قبّة، والذي يتيح الرؤية بزاوية 360 درجة. وسيتمكّن "واو"، الذي يُعد عرضاً مختصراً لـ"ريو لاس فيغاس"، من محاكاة المواهب والإبهار الذي يتميّز بهما العرض الأصلي.

التاريخ:حتى 4 مايو

الموقع:ذا روتوندا، فندق سيزار بالاس بلو واترز

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"هولي ماستي" مع النجمة نيها كاكار

احتفلوا بمهرجان الألوان "هولي ماستي" مع النجمة الهندية "نيها كاكار"، التي اشتهرت بأغاني البلاي باك في أفلام بوليوود، وذلك في منتجع الصحراء الصحراوي في دبي. يتخلّل المهرجان العديد من المأكولات الشهية والموسيقى الرائعة، وسينضم الدي جي "بيير فيرنز"، و"ريكي أند شيراغ" إلى "نيها" لإحياء الأجواء طيلة اليوم. تتضمن الفعالية منطقة مخصصة للأطفال، ليستمتعوا بأروع النشاطات المسلية.

التاريخ:22 مارس

الموقع:منتجع الصحراء الصحراوي

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فيلم "كوساما: إنفينيتي" في سينما عقيل

يتناول فيلم "كوساما: إنفينيتي" الوثائقي للمخرجة هيذر لينز، قصة الفنانة المعروفة "يايوي كوساما" التي أمضت معظم فترة الستينيات في منافسة مع آندي وارهول على جذب اهتمام وسائل الإعلام. بدأت يايوي حياتها المحافظة في اليابان، ثم اشتهرت في الولايات المتحدة الأميركية. ويروي الفيلم قصة شهرتها العالمية وإقامتها الطوعية في مصح عقلي في اليابان في آخر 30 سنة. تُعد كوساما من أكثر الفنانات مبيعاً في العالم، وقد اشتهرت بأسلوب الفني المميز "بولكا دوت" (المنقط)، ومجسمات المرايا "إنفينيتي". يُعرض الفيلم بدءاً من 15 مارس، بالتزامن مع أسبوع الفن في سينما عقيل وموسم دبي الفني.

التاريخ: 22 مارس

الموقع:سينما عقيل

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تعرّف على حياة آندي وارهول وأسلوبه الفني

يستضيف مطعم "إنكد"، المنصة المذاقية الإبداعية في السركال أفنيو وبالتزامن مع الشهر الفني في دبي، تجربة مذاقية فريدة تحاكي حياة وأعمال أسطورة البوب "آنديوارهول". تتضمن هذه التجربة قائمة من خمسة أطباق مستوحاة من علاقة "وارهول" مع الطعام. لم تكن شعبية "وارهول" مرتبطة بالمأكولات، ولكنه قدّم عملاً فنياً لغلاف علبة شوربة "كامبيل" الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، أطلق أيضاً كتاب طهي بعنوان "وايلد راسبيري"، والذي يحاكي كتب الطهي الفرنسية ولكن مع وصفات غير عادية ورسوم إيضاحية مرسومة باليد. أُطلق هذا الكتاب بإصدار محدود في عام 1959، ويضم وصفات خيالية مثل أومليت "غريتا غاربو" لشخص واحد، وطبق "السمك المقاتل". ومن خلال هذه التجربة المذاقية في "إنكد" يمكنكم تذوّق هذه الوصفات المكتوبة باليد واستكشاف أسلوب "وارهول" المميز.

التاريخ:حتى 22 مارس

الموقع:منصة إنكد، السركال أفنيو

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عروض رقص وموسيقى حية في أجواء احتفالية عائلية

اصطحب العائلة والأصدقاء إلى فعالية "هاوسفير" التي تُعدّ بمثابة ماراثون موسيقي يقدّم نشاطات ترفيهية وحفلات وموسيقى على مدى 10 ساعات متواصلة. وستقدّم الفنانة الرومانية المعروفة "إينا" حفلاً مميزاً إلى جانب الدي جي أمير شرارة وعازف الساكسوفون الكاليفورني مات ويست. تحتفي هذه الفعالية بالموسيقى والفن ضمن أجواء مناسبة لكافة الأعمار. وبالإضافة إلى الحفلات الموسيقية، يمكن للضيوف المشاركة في بطولة ودية لكرةالطائرة ومشاهدة اللوحات الراقصة المميزة بينما يمكن للأطفال الاستمتاع بالرسم على الوجوه ومجموعة من النشاطات الترفيهية العائلية.

التاريخ:22 مارس

الموقع:فندق العنوان مونتغمري

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