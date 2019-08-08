"أبو" يجمع بين فاليري ابي شقرا ورفيق أحمد.. تعرفوا على التفاصيل!

يستعد الفنان المصري "أبو" لاطلاق كليب جديد تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد، وكشف حداد في حوار مع أحد المواقع الفنية، أنه انتهى من تصوير الكليب في منطقة صور اللبنانية.

ووصف حداد الكليب بـ "العمل الضخم جدًا" والذي يمكن اعتباره نقلة نوعية، وأعلن عن مفاجأة الفيديو وهو مشاركة الفنانة اللبنانية فاليري أبي شقرا والفنان رفيق أحمد.

واستطرد حداد أن شركة Retina Films تعمل على وضع اللمسات النهائية على المونتاج من أجل الخروج بعمل مميز جدًا وطرحه للجمهور قريبًا.

يُشار إلى أن الفنان المصري أبو كان قد حقق نجاح كبير وانتشار واسع من خلال أغنيته الشهيرة "3 دقات" التي شارك في الكليب الخاص بها عدد من نجوم مصر أبرزهم يسرا، جميلة عوض، شيرين رضا، احمد مالك وآخرون.

واستطاعت الأغنية وقتها إلى جانب الكليب تحقيق انتشار كبير جدًا، ونجاح ملفت، ويبدو أن المخرج فادي حداد قرر استغلال فكرة تواجد النجوم في الكليبات من أجل تقديم عمل ناجح.

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