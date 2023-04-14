أحدث ظهور لدرة و زوجها: (شكرا يا حبيبي على صبرك!)

البوابة-نشرت الفنانة درة صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وتغزلت درة في زوجها وعلقت: (ربنا يخليك ليا يا سندي وضهري وشكرا يا حبيبي على صبرك وتفهمك ودعمك).

وتواصل النجمة درة الحصول على الكثير من الإشادات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية رمضان من خلال دور الطبيبة (نهلة) الذي تجسده خلال أحداث مسلسل (الأجهر)، فقد عبر عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا عن إعجابهم الشديد بأدائها وإطلالتها في العمل الذي يعرض في دورة رمضان الحالية.

يذكر أن مسلسل (الأجهر) يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه،سيدرجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، انوشكا،و بدريه طلبه ،ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي وباسم مغنية، ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزي وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامي.