درة التونسية تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية كاجوال

البوابة-شاركت الفنانة درة التونسية متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت درة بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت خلالها قفطان طحيني اللون مع لوك كاجوال، وعلقت على الصور قائلة: (الأمان أعلى منزلة من الحب كل شهر ونحن في امان والايام القادمة أفضل).

من جهة أخرى، تواصل النجمة درة الحصول على الكثير من للاشادات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية رمضان من خلال دور الطبيبة نهلة ، الذي أشعل ردود الفعل من الكثير من متابعي مسلسل (الأجهر) الذي يعرض حاليا، سواء من حيث ادائها او اطلالتها في العمل ورومانسية شخصية نهلة التى تلعبها في الأحداث.

يذكر أن مسلسل (الأجهر) من إنتاج صادق الصباح وتأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وبطولة درة، عمرو سعد، سيد رجب ، احمد صفوت ، أحمد مجدي، ناهد السباعي ، انوشكا ومحمود قابيل .