أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب يكشف عن خسارتها الكثير من وزنها

البوابة-تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أحدث ظهور حيث بدا عليها خسارة ملحوظةفي الوزن، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

هذا و ظهرت شيرين عبدالوهابفي الصور مع زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي، و هي ترتدي فستانا أسودا صيفيا مكشوف من منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا، و وضعت مكياجا هادئا.

و لاحقا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أخرى حديثة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة صديقاتها، ظهرت من خلالها شيرين عبد الوهاب أيضا و قد فقدت بعضا من الوزن.

ومؤخرا، كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن أنها تستعد لطرح أربع أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة (روتانا).