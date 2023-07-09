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أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب يكشف عن خسارتها الكثير من وزنها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 03:39
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

البوابة-تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أحدث ظهور حيث بدا عليها خسارة ملحوظةفي الوزن، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

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هذا و ظهرت شيرين عبدالوهابفي الصور مع زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي، و هي ترتدي فستانا أسودا صيفيا مكشوف من منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا، و وضعت مكياجا هادئا.

شيرين عبد الوهاب

و لاحقا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أخرى حديثة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة صديقاتها، ظهرت من خلالها شيرين عبد الوهاب أيضا و قد فقدت بعضا من الوزن.

ومؤخرا، كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن أنها تستعد لطرح أربع أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة (روتانا).

شيرين عبد الوهاب

 

كلمات دالة:شيرين عبدالوهاب

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