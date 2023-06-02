شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بأجواء رومانسية

البوابة-احتفلت المطربة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام حبيب لـ43 في جو رومانسي بهيج، فى حفل خاص اقتصر على حضورهما فقط.

بدوره كشف الفنان حسام حبيب عن حبه الشديد لزوجته شيرين عبد الوهاب مؤكدا أنه يحبها أكثر منها، مؤكدا انه (فيه ناس وحشة لما بعدوا عننا الحمد لله الحياة ظبطت، ربنا يبعدهم عننا ويكفينا شرهم، أنا حاسس أني بحب شيرين أكتر ما هي بتحبني).

و كشف حسام حبيب عبر برنامج (et بالعربي) : (اننا نجهز لعدد من الأغاني التى من المقرر أن طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن هناك اغنيتين تم الاستقرار عليهما الأولى رومانسية والثانية أغنية مفرحة).