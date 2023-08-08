أحدث ظهور للقديرة فيروز و هذا هو تعليق ابنتها...

البوابة-شاركت المنتجة ريما الرحباني صورة جديدة لوالدتها الفنانة الكبيرة السيدة فيروز، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وظهرت فيروز وهي تتفقد الهاتف وعلقت ريما الرحباني على الصورة ممازحة والدتها (و تارجع حساب العتيق ببالها.. طبعا بأيفون ريما).

على جانب آخر، أصدرت مؤسسة الفكر العربي مؤخراً كتاب (وطن اسمه فيروز) بمناسبة عيد ميلادها الثامن والثمانين الذي احتفلت فيه مؤخرا، احتفاء بصوتها، ويوجه الكتاب تحية تقدير إلى جميع الذين أسهموا في اكتشاف موهبتها الفريدة ورعايتها وصقلها، وفي إطلاق مسيرتها الفنية الاستثنائية وتوفير دواعي تألقها، من واضعي نصوص أغانيها ومؤلفي موسيقاها وألحانها، وفي طليعتهم ثلاثي الرحبانية الفذّ: منصور وعاصي وزياد.



