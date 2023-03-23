البوابة - أصدرت مؤسسة الفكر العربي كتاب " وطن اسمه فيروز " بمناسبة عيد ميلادها الثامن والثمانين، احتفاء بصوتها، ويوجه الكتاب تحية تقدير إلى جميع الذين أسهموا في اكتشاف موهبتها الفريدة ورعايتها وصقلها، وفي إطلاق مسيرتها الفنية الاستثنائية وتوفير دواعي تألقها، من واضعي نصوص أغانيها ومؤلفي موسيقاها وألحانها، وفي طليعتهم ثلاثي الرحبانية الفذّ: منصور وعاصي وزياد.

وأتى الإصدار لسبر أغوار ظاهرة فيروز والرحبانية، تلك الظاهرة التي حملت من الرقي والإبداع والأصالة والتجديد الكثير.

صدر حديثاً كتاب " وطن اسمه فيروز " عن مؤسسة الفكر العربي

عالم فيروز والرحابنة





كثيرة هي الكتب التي تناولت عالم فيروز والرحابنة ولكن ما يميز هذا الإصدار أنه لا ينسب إلى مؤلف واحد، ولا ينحصر في بلد عربي بعينه، ولا يقتصر على نوع كتابي معين، فهو عمل جماعي، ينتمي المشاركون في تأليفه الى مختلف الدول العربية، ويضم بين دفتيه في سياقات مؤتلفة ومتكاملة، دراسات ومقالات تتسم بطابعها البحثي ومنحاها الأكاديمي ومضامينها الفكرية، وشهادات يغلب عليها الطابع الذاتي والخواطر التأملية وتتجاور على امتداد صفحاته مناهج التوثيق والتحليل والتقييم



وعلى تعدد مؤلفيه، وتنوع بلدانهم واختصاصاتهم وموضوعات مقالاتهم وأنماط مقارباتهم، يبرز في هذا الإصدار إجماعهم على الاعتراف بعبقرية الرحابنة، نصوصا وألحانا وموسيقا، وبفرادة فيروز، صوتا وأداء، كما يبرز فيه إجماعهم على اعتبارها، وفق أدق المعايير، «رمزا» لبنانيا، و«أيقونة» عربية، و«نجمة» عالمية



وأما عنوان هذه المجموعة من المقالات الذي يقيم معادلة بين الوطن وفيروز، فقد تم اختياره من وحي هذه الرؤى، والوطن المقصود هنا لبنان، الأرض التي أنبتت واحتضنت فيروز والرحابنة، هذه الظاهرة التي قلما يجود الزمان بمثلها، وهو البلد الذي غنوه وأغنوه بإبداعاتهم الثرية



وهو الوطن البديل، العالم المثالي المتخيل الذي رسمه الرحابنة، رفضا لبؤس الواقع وترديه، وبهدف تغييره إلى الأجمل. وهو الوطن الذي تولت فيروز، ومازالت تتولى كل يوم، نقلنا إلى ساحاته وفضاءاته



كما تضمن الإصدار رزنامة زينت برسومات أضاءت على عدد من محطات مسيرتها الحافلة بالإبداع، وذلك برسومات من إعداد سامية الحمصي داغر، وهي مستوحاة من صور منشورة على عدة منصات إلكترونية. يحفل الكتاب بشهادات متنوعة ومختلفة من أبرز الباحثين الموسيقيين في العالم والوطن العربي

المصدر: اليوم السابع

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