أحلام الشامسي تكشف عن هذه الخطوة و جمهورها: (ربنا يثبتك)

البوابة-كشفت الفنانة الإماراتية أحلام لجمهورها عن بدء حفظها للقرآن الكريم، من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تقضي وقتها خلال الفترة الأخيرة في حفظ القرآن الكريم.

وأضافت أحلام أنها توقفت عن القراءة العادية قبل فترة، مشيرة إلى أن حفظ القرآن أخذ من وقتها الكثير خلال هذه الفترة، على الرغم من حبها للقراءة.

هذا و تفاعل الجمهور مع تصريحات أحلام حول بدء حفظ القرآن الكريم، حيث أشاد بها كثير من النشطاء ودعموها مؤكدين أنها خطوة رائعة، وقال البعض: (ما شاء الله ربنا يثبتك، الله يسعدك أحلام ويبارك فيك، أحلام فيك بذرة الخير باقية ما شاء الله الله يثبتك ويكرمك بالقرآن خير ما قرأت).