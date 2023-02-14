هكذا احتفلت أحلام الشامسي بعيد ميلادها الـ55

البوابة-نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام)، احتفالا بعيد ميلادها الخامس و الخمسين الذي صادف يوم أمس.

وعلقت الفنانة على صورتها قائلة:(الحمد لله على نعمة الحياة والنَفَس والحياة الكريمة الحمد لله على نعمة الاهل والاصدقاء والمحبين عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة، ‫#ميلاد_أحلام).

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة متميزة و مبهرة، حيث ارتدت فستان سوارية برتقالي اللون، مرصعا بالأحجار الكريمة، واعتمدت وضع المكياج الدافئ الهادىء، لتلاقي استحسان جمهورها الواسع ، الذي هنأها بعيد ميلادها و تمنى لها العمر المديد.