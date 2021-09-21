أحلام تنشر صورة لابنتها البكر فاطمة.. والمتابعون يشيدون بجمالها

خطفت ابنة النجمة الاماراتية أحلام الأنظار بظهورها الجديد، ورغم ارتدائها قناع الوجه إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغزلوا بجمالها.

شاركت أحلام متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة تجمعها بابنتها البكر فاطمة الهاجري، حيث أسدلت الأخيرة شعرها الأسود الداكن على جانبي كتفها وغطَّت فمها وأنفها بقناع وقاية من فيروس كورونا، كما رسمت عينيها برسمة عين القطة.

وأرفقت أحلام الصورة بتعليق، كتبت فيه: "فطونتي بنتي ما شاء الله".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم معتقدين أن أحلام لها ابن واحد وهو فاهد، فعلَّقت إحداهن: "صدممه تو ادري ان عندها بنت احسب بس فاهد هو الوحيد عندها"، لترد عليها إحدى المتابعات "عندها بنتين لولوه".

وأشادت إحدى المتابعات بجمال فاطمة، وكتبت: "ماشاء الله عليك وعليها ❤️".

ويجدر الإشارة إلى أن أحلام ومبارك الهاجري تزوجا عام 2003، ورزقا بـ3 أبناء هم فاهد وفاطمة ولولوة.

وفي وقت سابق، احتفلت أحلام الشامسي بعيد ميلاد ابنتها لولوة التي أتمَّت عامها الـ11، وكان الاحتفال فاخرًا تستعرض فيه ما لذَّ وطاب من الأطايب، والديكورات الفخمة، والإطلالات الأنيقة، والاكسسوارات باهظة الثمن.

وتضمن الاحتفال قوالب كعك عيد الميلاد المؤلفة من طوابق متعددة، مجسمات على كل أميرات ديزني، مجموعات ضخمة من البالونات، بالإضافة إلى أصناف الحلويات المتنوعة.

وبدت لولوة كأميرة ديزني بإطلالتها الحمراء الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا أحمر نفاش من قماش الساتان والمزيَّن بتطريزات ملونة على شكل ورود، كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة وراء كتفها وزيَّنته بتاج ذهبي.