شيلاء سبت تكشف مواصفات فارس أحلامها.. ما علاقة زوج سيرين عبد النور؟

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور موجة من الجدل بعد مشاركتها صورة لإصابتها البسيطة في قدمها عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وكيف أن زوجها فريد رحمة قدم لها الإسعافات الأولية رغم عدم خطورة الجرح.

ورأت الفنانة البحرينية شيلاء سبت أن تصرف زوج سيرين عبد النور ومدى اهتمامه بها أمر غاية في الرومانسية والرقة، وعبَّرت عن رغبتها في الزواج من شخص يهتم بها بالطريقة التي يهتم بها فريد رحمة بزوجته.

وشاركت شيلاء سبت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة لقدم سيرين وعلَّقت: " إصابة سيرين عبدالنور بجرح في قدمها حيث هرع زوجها لإنقاذها... كما اتصلت بها مجموعة من الفنانين للاطمئنان على حالتها الصحية".

وتابعت: " هذا الاهتمام الذي احتاجه هذه الفترة... مالت على حظي زين يدرون اني ما زلت على قيد الحياة".

خطوبة شيلاء سبت

في وقت سابق، أشعلت سبت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبتها من الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد بعد مشاركة صورة تجمعهما مُرفقةً إياها بـ إيموجي الورد.

وبعد تهاتف رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتهنأتها، اتضح أن المسألة بأكملها كان من أجل الترويج لفيديو مصور لأغنية فؤاد عبد الواحد الجديدة بعنوان "غن".

من هي شيلاء سبت ؟

ولدت شيلاء في مدينة المحرق، وهي تنتمي لـ أسرة فنية حيث والدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات شيماء وشذى وأبرار.

بدأت سبت التمثيل منذ الطفولة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد بعام 1998، ثم ابتعدت عن الوسط و شاركت في مسابقة "بحرين توب مودل" وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010.

عادت سبت للتمثيل بعام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شاركت بعام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من نفس العام ولكن لم تفز باللقب.