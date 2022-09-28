أحمد الحناوي يعلن ارتباطه رسميًا .. شاهدوا صور عروسه

أعلن نجم السوشال ميديا الشاب الفلسطيني احمد الحناوي عن ارتباطه بشكل رسمي، من خلال عدد من الفيديوهات والصور التي شاركها عبر حسابه الخاص في سناب شات.

أحمد الحناوي يعلن ارتباطه ويشارك صور مع عروسه

وشارك الشاب الفلسطيني الذي تقيم عائلته في غزة ويقيم هو في تركيا صورته مع عروسه يمنى الأشقر، كما نشر عدد من الفيديوهات الذي أعلن فيها ارتباطه رسميًا على طريقته الطريفة والفكاهية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر حيث تصدر اسم أحمد الحناوي قائمة الأكثر تداولًا عبر تطبيق تويتر، وتلقى الشاب الحناوي العديد من التبريكات والتهاني بمناسبة ارتباطه.

كما أشاد البعض بحرصه على اختيار عروس من مدينة غزة حيث عاش حياته، بالرغم من انه يقطن في تركيا حاليًا ويملك مطعم خاص به هناك يحمل اسمه.

من هو احمد الحناوي؟

هو شاب فلسطيني من مواليد عام 1995، ولد في المملكة العربية السعودية وعاش فترة طويلة في قطاع غزة، وبدأ شهرته من خلال تطبيق سناب شات، ليصبح واحد من أكثر المشاهير الشباب نجاحًا على هذا التطبيق.

وسافر الحناوي لاحقًا إلى اندونيسيا لاستكمال دراسته ثم عاد إلى قطاع غزة، ليقرر السفر والاستقرار في تركيا وفتح مشروعه الخاص هناك.

يقدم الحناوي الكثير من الفيديوهات عبر حساباته تتعلق بحياته اليومية ويشاركها بطريقة طريفة جدًا، جعلته من أكثر الشباب شهرة، عبر الكثير من التطبيقات في السوشال ميديا.

