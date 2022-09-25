مسلسلات سورية اجتماعية لن تكتفي بمشاهدتها مرة واحدة

قدمت الدراما السورية خلال السنوات الطويلة الماضية العديد من الأعمال الدرامية المنوعة ما بين الاجتماعية والتاريخية والكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وشكلت العديد من المسلسلات السورية القديمة وخاصة الاجتماعية ظاهرة فنية، حيث حفرت في ذاكرة الجمهور إلى يومنا الحالي بالرغم من مرور أكثر من 20 سنة على عرضها.

وبالرغم من انتشار الدراما العربية، وتحويل العديد من الأعمال التركية إلى عربية بمشاركة ألمع النجوم من سوريا، إلا أن الدرما الحالية التي تكلف الملايين لم تتمكن من التفوق على المسلسلات السورية القديمة.

ولم تتمكن البهرجة المبالغ بها، والمنازل الفخمة والملابس الفاخرة التي تستعرضها النجمات في الأعمال الحديثة من سرقة الأضواء من الأعمال القديمة، حيث ما زال الجمهور يحرص على إعادة مشاهدة عدد من المسلسلات القديمة بين فترة وأخرى.

وفي هذا المقال نعرض قائمة باهم وأبرز المسلسلات السورية الاجتماعية القديمة التي حفرت في ذاكرة الجمهور وما زال يتغنى بها وبنجومها.

مسلسلات سورية اجتماعية لن تكتفي منها:

مسلسل أشواك ناعمة

واحد من أبرز الأعمال السورية التي تعتمد بشكل كبير على البطولة النسائية، عرض المسلسل في عام 2005، ويتناول قصص مختلفة لطالبات إحدى المدارس الحكومية.

وتمكن العمل من عرض العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة مشوقة مع نخبة من نجوم سوريا، وما زال هذا المسلسل من أبرز الأعمال السورية.

أبطال مسلسل أشواك ناعمة:

سلمى المصري

سليم صبري

خالد تاجا

غسان مسعود

مها المصري

ليليا الأطرش

قصي خولي

نادين سلامة

كندة علوش

إياد أبو الشامات بدور

جيهان عبد العظيم

عبير شمس الدين

ندين تحسين بيك

سلافة معمار

نبال جزائري

دينا هارون

روعة السعدي

أناهيد فياض

الفصول الأربعة

من غير الممكن أن تكتفي بمشاهدة هذا العمل المميز مرة واحدة فقط في حياتك، فهو من المسلسلات التي ستحرص على مشاهدتها أكثر من مرة وفي كل مرة تقع في حبها أكثر.

عرض الموسم الأول منه في عام 1999، وعرض الموسم الثاني في عام 2002، ويروي العمل قصة عائلة سورية بسيطة وعلاقة الأبناء بالاباء والأجداد.

ويتناول المسلسل العديد من القصص الاجتماعية بأسلوب عائلي يجعلك تشعر أنك فرد من أسرة كريم ونبيلة.

أبطال مسلسل الفصول الأربعة:

خالد تاجا

نبيلة النابلسي

هالة شوكت

يارا صبري.

جمال سليمان.

روعة السعدي.

سليم صبري

سلمى المصري

أنطوانيت نجيبر

رباب كنعان

رامي حنا

بسام كوسا

مها المصري

ميلاد يوسف

ديما بياعة

اندريه سكاف

ليلى جبر



مسلسل أحلام كبيرة

قدم المخرج السوري الراحل حاتم علي هذا العمل والذي يعتبر واحد من أبرز اعماله عام 2005، يروي العمل قصة ابو عمر الحلبي وزوجته وابنائه الـ 4، من مرحلة المراهقة حتى مرحلة الشباب.

ويتناول علاقة الأشقاء والاختلاف بينهما، كما يتناول قصة حب من ديانتين مختلفتين ومصير هذه العلاقة من خلال عمر "باسل خياط" ومنى "الفنانة سلاف فواخرجي".

أبطال مسلسل أحلام كبيرة:

بسام كوسا

سمر سامي

باسل خياط

سلاف فواخرجي

قصي خولي

رامي حنا

مكسيم خليل

نسرين طافش

نورمان أسعد

ندين تحسين بك

حسن عويتي

فاتن شاهين

مسلسل الندم

من الاعمال القليلة التي عرضت خلال الأزمة السورية وحققت نجاحًا كبيرًا، ويتاول العمل قصة عائلة سورية ثرية من خلال عائلة ابراهيم الغول وحياتهم ما قبل الأزمة السورية وما بعدها.

ويروي القصة الابن الأصغر والكاتب عروة ساردًا العديد من الأحداث الاجتماعية، والعلاقات بين أسرة ابراهيم الغول وبشكل خاص الغيرة والطمع بين الاشقاء.

كما يتناول العمل قصة حب مميزة بين عروة وهناء التي تنتهي بسبب وفاة هناء بعد اصابتها بمرض عضال وتأثير هذه القصة على عروة طوال حياته.

أبطال مسلسل الندم:

سلوم حداد

باسم ياخور

محمود نصر

دانا مارديني

سمر سامي

أحمد الأحمد

رنا كرم

جفرا يونس

أيمن رضا

أيمن عبد السلام

مرام علي



مسلسل الانتظار

تدور أحداث هذا المسلسل في حارة شعبية وحياة سكان هذه الحارة من خلال العديد من الحكايات والقصص التي تجعلك تتعلق بشخصيات العمل بشكل كبير.

وتطرق المسلسل إلى صعوبة حياة "اللقطاء" من خلال شخصية عبود التي جسدها الفنان السوري تيم حسن وقدمها بطريقة مميزة.

أبطال مسلسل الانتظار:

بسام كوسا

أحمد اللبابيدي

تاج حيدر

نسرين طافش

سلافة معمار

يارا صبري

أيمن رضا

عبير شمس الدين

قاسم ملحو

عمر حجو

اندريه سكاف

نضال سيجري

تيم حسن

رشا الزغبي

أحمد الأحمد



مسلسل زمن العار

قدمت الفنانة السوري سلافة معمار واحد من أبرز الاعمال من خلال شخصية بثينة في هذا العمل الذي عرض عام 2009، وبثينة هي فتاة بسيطة تضحي بحياتها لرعاية والدتها المريضة.

وبعد وصول بثينة لمرحلة عمرية متقدمة تبدأ تشعر بحاجتها للارتباط، وتعيش صراع ما بين البقاء من أجل والدتها وما بين حياتها الخاصة، ليدخل حياتها نبيل "تيم حسن" ويحاول استغلال بساطتها.

كما يتطرق العمل للعديد من القضايا الأخرى من خلال قصص مختلفة ومنوعة.

أبطال مسلسل زمن العار: