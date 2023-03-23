أحمد العوضي يبرر تكرار عمله مع ياسمين عبد العزيز: (حميمية و كيميا)!

البوابة-في لقائه مع برنامج (ET بالعربي)، علق الفنان أحمد العوضي على الانتقادات الكثيرة التي أثارها تكرار تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل (ضرب نار) بعد ثنايئتهم بمسلسل (اللي مالوش كبير).

و قال أحمد العوضي :(بنحب نشتغل مع بعض، أنا بحب أشتغل مع ياسمين وياسمين بتحب تشتغل معايا، الكيميا بينا حلوة والشغل بينا مريح).

وأضاف العوضي: (لما عملنا (اللي مالوش كبير) نجحنا مع بعض ولما ظهرنا في برنامج (معكم منى الشاذلي) الناس حبتها يبقا الناس حابة تشوف الثنائي دا على الشاشة واحنا بنعمل حاجة تليق بالمشاهد وتحترمه وبينا حميمية مش هتكون موجودة مع أي زميلة أخرى).

يذكر ان مسلسل (ضرب نار) يشارك في بطولتة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي، إيمان السيد، سهير المرشدي، وبدرية طلبة، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.