أحمد الفيشاوي يضرب مهرجان القاهرة السينمائي من جديد بتقبيل زوجته.. فيديو!

أصبح أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل علامة مسجلة في المهرجانات بسبب حركاتهما التي يراها الأغلب لا تمد للرومانسية بصلة بل مجرد محاولة للفت الانتباه وتصدر الحديث.

وكان الفيشاوي قد حضر منذ أيام مهرجان القاهرة السينمائي برفقة زوجته، وما إن وصلا السجادة الحمراء حتى بدأ بتقبيلها واحتضانها أمام الكاميرات كالعادة. وتكرر المشهد مجدداً أمس عندما أطل الثنائي على السجادة الحمراء من جديد وقبل أحمد زوجته مجدداً.

وعلق الجمهور بدوره على الصور المتداولة كالتالي "البوس في كل حته... طيب كنتي جبتي معكي شويت بوس بدل ما دخله ايدك فاضيه".."والمصحف درينا انك تموت فيها..هالخبل مايعرف يبوس مرته الا قدام الكاميرا والعالم".."اكره فيشاوي زوجته شكلها قرفانه منه"..

من جهة أخرى، احتفل الفيشاوي منذ حوالي الشهر بعيد ميلاده الـ 40، ونشر الممثل المصري صورًا له من الاحتفالية عبر حسابه في إنستجرام وعلق بـ "أنا مادخلتش الأربعين .. لأ الأربعين هي اللي دخلت عليا .. شكراً لعائلتي إنهم شدوني بالعافية للقعدة دي".

أما فنياً، فيشارك أحمد في فيلم "قمر 14" إلى جانب عدد من الفنانين من بينهم شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، إضافة إلى نخبة من الوجوه. كما أنه يستعد لطرحة أغنية ستحمل عنوان "نمبر 2" والتي تحدى فيها الفنان المصري محمد رمضان صاحب أغنية "نمبر وان"، وقد صرح خلال إحدى المداخلات الهاتفية "محمد رمضان رابر أي كلام" وأكد أن لا خلاف بينه وبين رمضان كما أُشيع سابقاً.

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