هيا كرزون الشقيقة الصغرى لـ ديانا كرزون تعلن زواجها بطريقة غير مباشرة..شاهدوا ماذا فعلت!

هل أعلنت هيا كرزون خبر زواجها بشكل رسمي؟



عادت أخبار الأخت الصغرى للفنانة الأردنية ديانا كرزون والتي تدعى هيا لتصدر حديث الجمهور مجدداً بسبب أخبار الزواج.

وكانت الشقيقة الصغرى لعائلة كرزون كانت قد أطلقت تصريح سابقاً حول وضعها العاطفي، وجاء في التصريح "ما رح أعمل عرس وحفلة، رح افاجئ الجميع اني تزوجت"!..هيا كانت قد تغيب عن حفل زفاف شقيقتها ديانا بسبب تواجدها في دبي من أجل العمل كما صرحت، إضافةً إلى أن قرار موعد حفل زفاف ديانا تم تحديده خلال أسبوع واحد فقط مما يعني أن هيا في حال قررت العودة ستضطر للمكوث داخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل ولذلك كان عذرها منطقياً وقتها.

منذ حفل زفاف شقيقتها ديانا إلى اليوم الحالي لم تعد هيا للأردن واتخذت قرار مفاجئ بـ الإقامة في دبي، وبناءً على ذلك سافرت كل من شقيقتها زين كرزون ووالدتها من أجل مساعدتها في اختيار مقتنيات المنزل بحسب ما تم مشاركته عبر تطبيق سناب شات.

جميع هذه التصرفات فتحت الشكوك حول زواج هيا فعليًا في دبي وقرارها الإقامة فيها، لأن الشاب يعمل هناك، كما أنها أطلت بخاتم شبيه "لخاتم الخطوبة أو الشبكة" في يدها اليسرى. الجدي في الموضوع أنها شاركت صورة جديدة لها عبر حسابها في إنستقرام والخاتم موجود بيدها اليسرى مما جعل البعض يعتبر أنه إعلان زواج بطريقة غير مباشرة.

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